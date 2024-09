Regionali, sull’impasse Renzi parla Fratoianni: “Cosa aspetta a uscire dalla giunta Bucci?”

Genova. “Aspetto la conferenza stampa in cui Matteo Renzi annuncia l’uscita dalla giunta del sindaco Bucci a Genova, non mettiamo veti ma se vogliamo battere questa destra occorre costruire una proposta credibile”: dal palco della Festa dell’Unità nazionale Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra, lancia un missile a lungo raggio sulla Liguria e colpisce non solo il mondo centrista ma apparentemente anche chi, nella coalizione di centrosinistra, dice no, senza se e senza ma, con simbolo e senza simbolo, “camuffati nelle liste” o meno, ai renziani.

Il riferimento più diretto è all’uscita, un paio di giorni fa, di Ferruccio Sansa, con un post che, secondo indiscrezioni avrebbe urtato e non poco il candidato Andrea Orlando alle prese da un lato con l’organizzazione della campagna tout court – ieri era a De Ferrari per scattare alcune fotografie – ma anche con il costante dialogo con Italia Viva e Azione nazionale per capire se il campo largo in Liguria sia più o meno fattibile.

E’ anche vero che la dichiarazione di Fratoianni potrebbe essere interpretata in altro modo, ovvero come una provocazione. Perché è vero che Renzi l’altro giorno ha detto che “non ha problemi a uscire dalla giunta Bucci” se il campo largo sarà a trazione Schlein e non governato da Conte ma poi non ci sono state svolte di alcun genere in tal senso. E da Italia Viva Liguria, salvo qualche uscita carbonara sulle chat politiche, nessuno parla di rivolta al centrodestra.

A caldeggiare la presenza nella coalizione che sosterrà Orlando di una forza riformista e centrista è l’ex presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, che dalla galassia di Vasta ragiona sull’ipotesi che l’avversario possa essere il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, alter ego di Bucci ma anche radicalmente connesso alla Lega.

“Anche per questo la presenza di un “listone riformista” è fondamentale – dice Burlando – non solo da un punto di vista numerico, anche da un punto di vista politico”.

Risponde presente Cristina Lodi, segretaria regionale di Azione ed ex Pd che, nei giorni scorsi, non senza forzature, è stata tra i soggetti che domenica scorsa hanno dato il via libera all’investitura di Orlando.

Calenda, dal canto suo, pronuncia parole “dolci” nei confronti dello spezzino. “Ero al governo con Orlando, non posso avere pregiudizi personali su di lui – ha dichiarato alla tv La7 – ho detto a Orlando e Schlein che ci sono due punti fondamentali, il primo è che non si usino le inchieste per fare campagna elettorale, il secondo è che sulle infrastrutture indispensabili non ci sia un passo indietro”.

Che l’inchiesta per corruzione su Toti & Co resti al di fuori della campagna elettorale, implicitamente o esplicitamente, non sarà semplice. Orlando, che è stato ministro della Giustizia, sta parlando del tema degli interessi tra politica e impresa se non altro per dire “noi non siamo quella roba lì”. Sulle infrastrutture il dialogo può essere paradossalmente più semplice: “Non siamo contro le grandi opere, delle poche grandi opere che effettivamente si stanno costruendo in Liguria – ha detto il candidato – il centrodestra dimentica di dire che sono state finanziate quando governavamo noi”.Sul fronte infrastrutture qualche grattacapo in più potrebbe darlo il M5s, storicamente refrattario al grandoperismo ma in questi giorni i pentastellati hanno mostrato un volto di collaborazione.