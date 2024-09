Regionali, Pucciarelli (Lega): “Rixi ha sbloccato opere fermate da ministri Pd e M5s”

Liguria. “Il segretario ligure del Pd Davide Natale soffre del complesso della marmotta: per pigrizia ripete sempre le stesse cose nonostante i fatti lo smentiscano. L’accozzaglia che il centrosinistra vorrebbe mettere insieme solo per portare a casa le poltrone fa a cazzotti con la necessità di avere opere e infrastrutture strategiche sul nostro territorio”.

Così in una nota la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli.

“Sarà divertente capire come potrà mediare su Terzo Valico e Gronda, per esempio, tra le posizioni di Sansa e quelle dei renziani/calendiani. Senza calcolare la decrescita (in)felice invocata dal M5S. Un’accozzaglia che è in disaccordo su tutto. Nel frattempo il viceministro Rixi ha lavorato e continua a lavorare per portare a casa impegni e infrastrutture per la nostra regione, con investimenti mai visti prima dal dopoguerra a oggi”.

“Dal decreto Genova – il Pd fu l’unico partito a votare contro in Parlamento – al nuovo ponte San Giorgio, dalle Aurelie bis al nodo di Genova, dal tunnel subportuale al Terzo Valico e la Gronda… la lista è lunga! Natale ha la memoria corta o vive la pigrizia di chi preferisce sempre gli stessi obsoleti slogan di facciata. Fortunatamente i liguri hanno un’ottima memoria e riconfermeranno il centrodestra alla guida di una regione salvata 10 anni fa dal lento declino a cui l’aveva condannata il Pd al potere”, conclude.