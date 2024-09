Regionali, il M5s appoggia Andrea Orlando: la candidatura è questione di ore

Genova. Pre campagna elettorale sulle montagne russe per il centrosinistra in Liguria. Ieri sera la tensione nel cosiddetto campo largo è salita alle stelle con Andrea Orlando, il candidato in pectore, che ha ribadito come fosse necessario fare presto con la scelta e mettere da parte gli screzi a livello nazionale, un messaggio rivolto soprattutto a Conte, Renzi e Calenda.

Oggi, quando mancano poche ore alla deadline fissata dallo stesso Orlando per la validità della propria disponibilità a candidarsi presidente alle prossime elezioni regionali in Liguria, da Roma arriva una nota del senatore genovese del M5s, Luca Pirondini.

Pirondini non solo ha tolto dal tavolo la propria candidatura, avanzata nei giorni scorsi, e lo ha fatto in maniera ufficiale, ma ha ribadito il sostegno alla candidatura di Andrea Orlando. “Il Movimento 5 stelle ha sempre orientato la propria azione politica nell’esclusivo interesse dei cittadini, spesso anche a discapito dei propri legittimi interessi di forza politica”, si legge nella nota a cui segue, dopo pochissimo, un endorsement anche da parte del leader del M5s Giuseppe Conte.

“Nella Liguria martoriata dal malaffare della gestione Toti lavorare nell’interesse della cittadinanza significa costruire un’alternativa programmatica per mettere da parte un’esperienza di governo che in nove anni ha affossato le aspirazioni e le ambizioni dei liguri per realizzare una pratica di gestione della res pubblica incentrata sulla tutela degli interessi di pochi a discapito degli interessi di tutti”, prosegue la nota di Pirondini.

“Il Movimento 5 stelle è in prima linea in questa nuova sfida e per questo ha avanzato la mia candidatura: per contribuire ad allargare una rosa di profili tra cui la coalizione potesse scegliere quello su cui convergere con il più ampio spettro di condivisione. In quest’ottica, dopo numerosi confronti sui temi comuni, la candidatura di Andrea Orlando è risultata essere l’opzione più condivisa nella coalizione. Lo ringrazio: sia io che l’intero M5S lo sosterremo convintamente e lealmente: continueremo a lavorare nella comune direzione, giorno dopo giorno, per offrire ai liguri un governo all’altezza delle sfide che attendono la Regione”, scrive senza possibilità di fraintendimenti ulteriori.

A questo punto per l’ufficialità della candidatura di Andrea Orlando, che con Pirondini nei giorni scorsi si è interfacciato più volte, manca solo un tassello. E non è detto che sia un tassello necessario: quello dell’inclusione di Calenda all’interno della coalizione dopo le scaramucce degli ultimi due giorni da parte del leader di Azione.

Per quanto riguarda l’altro elemento critico, Italia Viva, Raffaella Paita questa mattina dalle pagine del Quotidiano Nazionale ha ribadito la necessità di andare alle urne uniti, salvo lanciare qualche frecciata all’indirizzo di Giuseppe Conte. L’impasse su Italia Viva, comunque, potrebbe essere superata con la candidatura di singoli renziani all’interno di una lista civica e centrista.

In serata intanto il Pd e Orlando incassano anche un ulteriore placet dell’Alleanza Verdi Sinistra: “Abbiamo sempre sostenuto con convinzione la candidatura di Andrea Orlando a presidente della Regione Liguria. Per questo apprezziamo particolarmente la generosa dichiarazione di Luca Pirondini, cui rinnoviamo la nostra stima, in favore di Orlando. Finalmente la coalizione di centro sinistra sta trovando il giusto passo per andare avanti tutti insieme e dare alla nostra regione una nuova prospettiva di governo e di cambiamento”, si legge in una nota.

“La Liguria ha bisogno di ritrovare una amministrazione giusta, efficiente e sobria per recuperare il

tempo perso in tappeti rossi e focacce più lunghe. Andrea Orlando è la personalità più adatta, pe esperienza e competenza, per favorire il lavoro comune della coalizione che deve affrontare con determinazione i problemi reali della Liguria. Riunirsi intorno ad un candidato è il primo passo da fare tutti insieme per lanciarsi a capofitto nei grandi problemi reali come la sanità, il lavoro, l’ambiente ed una mobilità finalmente adeguata e sostenibile”, dichiarano Carla Nattero, segretaria regionale Sinistra Italiana Liguria e Simona Simonetti, Co-portavoce Europa Verde Liguria.