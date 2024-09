Regionali, parte la campagna elettorale dell’assessore Sergio Gambino

Si è svolta ieri l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Sergio Gambino, già assessore del Comune di Genova e ora candidato alle elezioni regionali per la Liguria. L’evento, che ha registrato una forte partecipazione di sostenitori e rappresentanti istituzionali, ha visto gli interventi di importanti esponenti politici locali e nazionali, a sostegno della candidatura di Gambino e di cittadini che hanno dato spazio ad elogi raccontando esperienze dirette del suo lavoro .

Apre il sindaco di Genova, Marco Bucci, candidato presidente del centrodestra per la guida della ragione che ha elogiato con convinzione l’impegno e le qualità del candidato: “Sergio è cuore, passione ed energia, e questi sono binomi perfetti. È giovane, ma ha già dimostrato di avere tutte le caratteristiche necessarie per fare il suo dovere verso i cittadini della Liguria. Lui, nella sua vita, ha lavorato davvero, non come qualcuno che ha passato 30 anni in politica, di cui 18 in parlamento, senza fare nulla per la nostra regione. Insieme, nel governo di centrodestra di questi 7 anni, abbiamo visto risultati concreti: il PIL della Liguria è aumentato, i posti di lavoro sono cresciuti, e abbiamo in corso investimenti per 7 miliardi sulle infrastrutture. C’è ancora tanto da fare, ma siamo pronti a giocare il futuro dei prossimi 20 anni, e Sergio è la persona giusta per proseguire su questa strada.”

Anche l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, ha voluto sottolineare la determinazione e l’affidabilità di Gambino, rievocando l’importanza del lavoro svolto dal partito in anni difficili:

“L’esperienza e l’impegno istituzionale di Sergio sono a disposizione della Liguria, e la sala piena di amici e sostenitori oggi lo dimostra. Nella campagna elettorale che ci attende, abbiamo bisogno di persone toste, affidabili, serie e di cuore, proprio come Sergio Gambino. Quando eravamo opposizione di governo e la Liguria piangeva, abbiamo lavorato giorno e notte per approvare il Decreto Genova, nonostante la sinistra l’avesse bocciato per motivi puramente ideologici. Questa è la differenza tra noi e loro.”

L’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi, ha ricordato il lavoro svolto insieme a Gambino durante le amministrative del 2022 e la fiducia riposta dai cittadini: “Sergio è una persona credibile, corretta e leale. Ha un forte senso del lavoro e ogni giorno lo dimostra con ciò che facciamo per Genova. I cittadini vedono il cambiamento e lo sviluppo della città sotto i loro occhi, e abbiamo bisogno di portare questa stessa continuità anche in Regione Liguria.”

A conclusione dell’incontro, pur giungendo in ritardo a causa di impegni parlamentari a Roma, è intervenuto anche Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, che ha confermato il pieno sostegno del partito alla candidatura di Gambino, ribadendo l’importanza di avere in squadra persone capaci e preparate per guidare la regione verso un futuro prospero.