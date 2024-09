Regionali, Orlando: “Con Toti sistema opaco e il tema inchiesta per voto di scambio mafioso è stato accantonato”

Liguria. “Cn Toti si era creato un sistema opaco, nel quale si sono sviluppate condotte penalmente rilevanti e condotte che non sono penalmente rilevanti ma che sicuramente non corrispondono al principio di una corretta amministrazione. C’è poi un tema passato sotto silenzio o comunque che è stato accantonato: è aperta una inchiesta per voto di scambio politico-mafioso, qualcuno è andato a cercare voti tra le cosche mafiose”.

Parole pesanti quelle che il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali, Andrea Orlando, torna a pronunciare sulle questioni giudiziarie che hanno sconvolto la Liguria: “Per una regione con la storia democratica come quella che ha la Liguria è una macchia – dice intervistato ad Agorà, sui Rai3 – quando si crea una collusione tra interessi privati, pezzi della pubblica amministrazione e delle istituzioni si genera non solo un potenziale malaffare ma una discriminazione nei confronti di tutte le altre imprese che invece seguono le regole e i principi di trasparenza”.

Poi un attacco al candidato del centrodestra Marco Bucci: “Non credo che se dovesse vincere Bucci si apra un’altra stagione perché è in piena continuità con Toti – dice Orlando -è sostenuto da liste composte dagli amministratori di Toti, il capolista di quella lista è l’assessore alla sanità della giunta uscente quindi mi sembra che Bucci rivendichi una piena continuità con l’esperienza di Toti”.

E sempre rivolgendosi al sindaco di Genova: “Io non solo voglio un confronto con Bucci – aggiunge l’esponente dem – ma lo vorrei presto. Purtroppo non ho avuto risposta ma continuo a chiederlo”.

E’ l’ennesimo scontro al vetriolo dopo quello delle ultime ore, che ha visto i due sfidanti contrapposti – con tanto di annunci di querela – sulla questione del passaggio di Mario Sommariva dall’autorità portuale della Spezia al gruppo Spinelli.