Regionali, Orlando: “Anche il centro deve trovare spazio nella coalizione”

Genova. Andrea Orlando passa la serata a Reggio Emilia tra i militanti impegnati nelle cucine della Festa dell’Unità nazionale e i ragazzi della Sinistra Giovanile, poi sale sul palco e, tra le varie tematiche, parla anche di Liguria, del processo tutt’altro che semplice che ha portato alla sua candidatura alle regionali liguri, e dice una cosa che non può essere oggetto di misunderstanding.

“Il centro deve trovare un suo spazio e un suo equilibrio, e che credo debba dare un contributo”, afferma l’ex ministro Pd ribadendo che il lavoro per accogliere Italia Viva e Azione, in qualche forma, all’interno della coalizione prosegue in maniera incessante.

Mentre Calenda, e quindi Azione nazionale – ieri riunione dei parlamentari sul tema – chiedono garanzie sui temi di infrastrutture e giustizia, e mentre Raffaella Paita snocciola quello che sarebbe l’apporto dei renziani alle urne (“valiamo il 4%”, dice), che con Azione fa circa il 7%, Orlando afferma: “In una fase di ricostruzione di una democrazia che si è ammalata non è tanto il problema di quanti voti porta ciascuno, ma che tutte le componenti culturali che compongono il centrosinistra possano avere un ruolo fondamentale”.

Con buona pace di Avs e M5s – pur piuttosto silenti in questi giorni, impegnati sul lavoro per le liste e intenzionati a lasciar lavorare il candidato – ma soprattutto di Ferruccio Sansa che ha affermato che “i renziani non devono essere della coalizione, neppure mascherati da civici”.

L’auspicio del centrosinistra, e della segretaria del Pd Elly Schlein – la più convinta sostenitrice della necessità di un vero campo largo – è di arrivare a chiudere anche questa partita entro la fine della settimana. Dalla stessa Festa dell’Unità di Reggio Emilia, domenica sera, Schlein potrebbe e vorrebbe annunciare Orlando candidato di tutto il perimetro, da Italia Viva ad Azione, dal M5s al mondo rossoverde, oltre al Pd ça va sans dire.

A quel punto – mentre il centrodestra sembra essere ancora in alto mare, ma entro il weekend potrebbe arrivare al suo candidato – il campo largo potrà davvero organizzare lo schema delle liste: due o tre civiche a supporto del nome di Orlando, una più moderata, una del territorio e una squisitamente del presidente, oltre a quelle dei partiti: Pd, Avs e M5s. Per cui la fila è già molto lunga.