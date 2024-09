Regionali, l’assessore Avvenente lascia Italia Viva: “Scelta di coerenza verso l’impegno preso”

Genova. “Le scelte del leader nazionale Matteo Renzi ci hanno oggettivamente disorientati, in particolare noi che ci siamo impegnati nelle istituzioni a seguito di una scelta del partito che, in allora, decise di sostenere il Sindaco Bucci perché aveva dimostrato di saper dare una svolta alle infrastrutture che potranno consentire a Genova un futuro di sviluppo e nuove opportunità di lavoro per i giovani. Oggi le strade si dividono, siamo stati costretti a fare delle scelte ed in coerenza con gli impegni assunti 2 anni or sono abbiamo ritenuto di dover tenere fede a quanto deciso in allora”.

Con queste parole, affidate a un lungo post su Facebook, l’assessore alle manutenzioni del Comune di Genova Mauro Avvenente ufficializza la sua uscita da Italia Viva. Una mossa che non arriva a sorpresa, visto che da giorni era una delle voci più insistenti tra i corridoi di palazzo Tursi.

“Cari amici, debbo ringraziare ognuno di voi per la bellissima esperienza umana e politica che ha caratterizzato un pezzo del percorso delle nostre vite trascorso assieme – scrive nel post Avvenente – Un ringraziamento particolare, con sincero affetto, va a Lella Paita alla quale mi lega una sincera amicizia da ormai molti anni, il suo impegno è stato molto importante per la nostra attività politica e per i ruoli che oggi ognuno di noi ricopre. Mi sono trovato bene con ognuno di voi, sia quando siamo stati d’accordo e quando non lo siamo stati, il rispetto reciproco ha sempre caratterizzato i nostri rapporti”.

“In Italia Viva ho creduto molto, mi sono appassionato ed ho creduto nel sogno di poter costruire un soggetto liberal democratico riformista che sapesse arginare tutti i populismi ed il giustizialismo dei 5stelle e chi sostiene la “decrescita felice”. Purtroppo gli elettori non hanno ritenuto di premiare questa possibilità. Le responsabilità sono diverse ma alla fine è importante continuare a lavorare per il bene del nostro paese e della nostra comunità”.

“Le nostre strade si separano – conclude – personalmente lo faccio a malincuore ma nella vita accade che si fanno scelte divisive, pazienza, spero che con molti di voi ci ritroveremo, prima i dopo in un soggetto unico, nuovamente assieme per dare una concreta alternativa agli elettori. Lascio Italia Viva senza alcuna polemica, non provo livore nei confronti di nessuno, anzi , non posso che ringraziare tutti per le opportunità ed il franco confronto che abbiamo sempre tenuto nonché della opportunita che ci è stata fornita di servire la nostra città nei ruoli istituzionali”