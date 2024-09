In corsa

Regionali, Jessica Nicolini nella lista Vince Liguria: “Orgogliosa di contribuire da candidata”

La ex portavoce di Toti e coordinatrice della Cultura in Regione: "Orlando non è il futuro, ma il trapassato remoto, è la Liguria della chiusura, del broncio, del mugugno, della doppia morale, del doppiopesismo"