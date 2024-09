Regionali, Falteri lascia Italia Viva per candidarsi con Bucci: “E’ il miglior presidente che ci potrebbe essere”

Genova. “Ho maturato in modo definitivo la decisione di candidarmi nella lista del Presidente in appoggio a Marco Bucci, in coerenza con il mio percorso politico che mi aveva portato a sostenere, in occasione delle comunali del 2022, Bucci e un’amministrazione di centrodestra su richiesta di Italia Viva”.

A dirlo Davide Falteri, consigliere comunale, che conferma i rumors secondo i quali avrebbe lasciato Italia Viva dopo la scelta del leader Matteo Renzi di “scaricare” il sindaco Marco Bucci. “La mia appartenenza ai valori del riformismo restano invariati ma per motivi di piena correttezza, dopo un confronto con gli organismi di Italia Viva, ho ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni da presidente provinciale del partito, dato che prenderò una linea politica differente rispetto a quella nazionale che sostiene in Liguria il centrosinistra”.

“Sono convintamente dalla parte di Marco Bucci – continua Falteri – perché credo fermamente che il lavoro intrapreso alla guida del Comune di Genova possa rappresentare un reale valore aggiunto in Regione. Genova e la Liguria hanno bisogno di infrastrutture, crescita, sviluppo e Marco Bucci è il miglior Presidente che la Liguria possa avere. Sono sempre stato dalla parte della politica del fare, lasciamo la politica dei no ai nostri avversari. Sarò in campagna elettorale al fianco di Bucci mettendo in campo le mie competenze, le mie energie e i miei valori per la Liguria.

Sono sicuro che i liguri il 27 e 28 ottobre sceglieranno una Regione che guarda al futuro e che non voglia tornare indietro, con un Presidente al lavoro per il bene dei liguri”.