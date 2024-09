Regionali, definito lo staff di Marco Bucci: Gianni Vassallo è ancora campaign manager

Genova. Ci sarà ancora una volta Gianni Vassallo, politico genovese di lungo corso, ex segretario della Dc in Liguria, dietro la campagna elettorale di Marco Bucci. Sarà lui il campaign manager in questa sfida concentrata nel tempo – si vota tra un mese – nonché il responsabile del programma.

La squadra del sindaco-candidato è stata ufficializzata oggi con una nota. Oltre a Gianni Vassallo, ci saranno Enrico Vassallo, mandatario elettorale, poi il giornalista Luca Russo, che si occuperà della comunicazione, e Luigi Masnata, che sarà responsabile dell’organizzazione e della logistica.

Gianni Vassallo aveva già seguito la campagna di Marco Bucci alle comunali 2017, al tempo affiancando Matteo Garnero, ora direttore dell’Agenzia di promozione turistica regionale In Liguria (e che al centro di alcune polemiche da parte del Pd ha affermato che questa volta si limiterà a dare una mano nel tempo libero).

Nel cv di Vassallo, oltre alla ricca esperienza in ambito politico e amministrativo, incarichi da dirigente in aziende a capitale misto pubblico privato e nel 2019 è stato nominato presidente di SGM, la società che gestisce i mercati ortofrutticolo e florovivaistico di Genova. In passato fu assessore al commercio comunale nella la giunta di Marta Vincenzi.

Nel point di via Martin Piaggio 1 sarà al lavoro il semi-omonimo Enrico Vassallo. 49 anni, commercialista genovese, esperto di diritto aziendale, è il mandatario elettorale delle campagne di Bucci già dal 2017. A titolo di cronaca, non è legato da parentela con l’altro Vassallo in squadra. Ha avuto ruoli da sindaco in Geam e Amiu e da amministratore in Ire, gruppo Filse.

Luca Russo, 49 anni, giornalista professionista, sarà il responsabile della comunicazione della campagna di Marco Bucci Presidente alle regionali. Per molti anni cronista sportivo, politico e di cronaca per l’emittente Primocanale, più di recente ha lavorato nell’ufficio stampa degli assessorati regionali alla Formazione, Cultura e Politiche Sociali e a quello della Sanità.

Il responsabile dell’organizzazione e della logistica della campagna sarà Luigi Masnata. Il 32enne è nato politicamente in quello che al tempo si chiamava Popolo delle libertà. Maestro di sci ed esperto in diritto sportivo, oggi è project manager per gli eventi di Genova Capitale dello sport 2024 ma ha avuto incarichi all’interno del Comune di Genova anche per The Ocean Race.