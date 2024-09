Roma. “Il Movimento 5 Stelle sostiene convintamente la candidatura di Andrea Orlando per la guida della Regione Liguria. Abbiamo la necessità di restituire ai cittadini liguri la possibilità di immaginare un futuro migliore, improntato alla trasparenza e all’etica pubblica. Un futuro, soprattutto, dove la politica regionale lavori per tutti i cittadini e non per pochi amici”.

Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte, più o meno in contemporanea con la nota diramata dal senatore genovese pentastellato Luca Pirondini, che nei giorni scorsi aveva messo sul tavolo della coalizione la propria candidatura alle elezioni regionali liguri.

“Il bene della Liguria significa oggi la convergenza sul profilo di maggiore unità – aggiunge Giuseppe Conte, sgomberando una volta per tutte i dubbi sulla volontà di tenere coesa la coalizione – non ci tiriamo indietro, ci mettiamo al servizio dei cittadini. Andiamo avanti insieme per vincere questa importante sfida”.

Sembra quindi sbloccata l’impasse più pesante tra quelle registrate nelle ultime ore sull’asse Genova-Roma e legata a dinamiche dei partiti nazionali più che a un mancato accordo tra le forze del cosiddetto campo largo sul piano locale.

Motivo per cui ieri sera, Andrea Orlando, aveva invitato i partiti a “non giocare a risiko sulla Liguria”.

Intanto il Pd e Orlando incassano anche un ulteriore placet dell’Alleanza Verdi Sinistra: “Abbiamo sempre sostenuto con convinzione la candidatura di Andrea Orlando a presidente della Regione Liguria. Per questo apprezziamo particolarmente la generosa dichiarazione di Luca Pirondini, cui rinnoviamo la nostra stima, in favore di Orlando. Finalmente la coalizione di centro sinistra sta trovando il giusto passo per andare avanti tutti insieme e dare alla nostra regione una nuova prospettiva di governo e di cambiamento”, si legge in una nota.

“La Liguria ha bisogno di ritrovare una amministrazione giusta, efficiente e sobria per recuperare il

tempo perso in tappeti rossi e focacce più lunghe. Andrea Orlando è la personalità più adatta, pe esperienza e competenza, per favorire il lavoro comune della coalizione che deve affrontare con determinazione i problemi reali della Liguria. Riunirsi intorno ad un candidato è il primo passo da fare tutti insieme per lanciarsi a capofitto nei grandi problemi reali come la sanità, il lavoro, l’ambiente ed una mobilità finalmente adeguata e sostenibile”, dichiarano Carla Nattero, segretaria regionale Sinistra Italiana Liguria e Simona Simonetti, Co-portavoce Europa Verde Liguria.

A questo punto si attende solo l’ufficialità della candidatura dell’ex ministro di Ambiente, Lavoro e Giustizia, che in serata sarà alla festa dell’Unità di Montaretto (Bonassola). Da capire se per l’annuncio sarà necessario risolvere anche il nodo Calenda che, comunque, non sembra essere un problema insormontabile.