Regionali, c’è anche Forza Nuova: mercoledì la presentazione del candidato Angelo Riccobaldi

Genova. Anche la formazione di estrema destra Forza Nuova partecipa alle elezioni regionali in Liguria. La segreteria nazionale ha convocato una conferenza stampa per mercoledì 11 settembre presso i locali del BiBi Service in via XX Settembre.

All’evento, si legge, “sarà presente il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore, che introdurrà ufficialmente il candidato alla presidenza della Regione Liguria, Angelo Riccobaldi, insieme agli altri candidati del movimento e presenterà il programma elettorale di Forza Nuova per la Liguria”. Per ora il movimento politico non ha comunicato l’orario della conferenza stampa, probabilmente per esigenze di ordine pubblico.

Nelle scorse settimane Forza Nuova aveva proposto la candidatura al generale Roberto Vannacci, oggi europarlamentare della Lega. “Durante l’incontro – viene spiegato ancora nel comunicato – verranno illustrate le tre proposte principali del programma di Forza Nuova: moneta di popolo, per restituire vero potere d’acquisto ai cittadini liguri; screening generale dei vaccinati, per monitorare gli effetti avversi e prevenire ulteriori decessi; accoglienza di 100mila italiani provenienti dal Venezuela, come risposta al calo demografico trentennale e in opposizione allo ius scholae di Tajani”.

“Questo evento segna il ritorno ufficiale di Forza Nuova in Liguria dopo anni di assenza e rappresenta il primo passo di un percorso rivoluzionario volto a riportare dignità e orgoglio a una terra troppe volte ferita”, conclude la nota.

Angelo Riccobaldi era già stato candidato presidente della Liguria nel 2005 con Alternativa Sociale, la formazione di estrema destra guidata da Alessandra Mussolini (nipote di Benito) che radunava Forza Nuova e altri movimenti della stessa area, ottenendo lo 0,78% delle preferenze.

La sua candidatura si aggiunge a quelle già ufficializzate nelle scorse settimane: Nicola Morra con Uniti per la Costituzione, Francesco Toscano con Democrazia Sovrana Popolare e Andrea Orlando per il campo largo progressista. Nelle prossime ore è atteso, dopo giorni di indiscrezioni e trattative, anche il nome del centrodestra.