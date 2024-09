Regionali, ecco i 30 candidati del Pd: boom di medici e amministratori, pochi outsider

Genova. La direzione regionale di lunedì sera, dopo un passaggio anche con la segretaria nazionale Elly Schlein, a Genova per la campagna elettorale di Andrea Orlando, ha dato il via libera definitivo alle liste dei candidati del Partito Democratico per le elezioni regionali in Liguria.

Nessuna grande sorpresa – se non per certe assenze – rispetto ai rumors della (lunga) vigilia, outsider che si contano sulle punte delle dita, molti sindaci e consiglieri municipali, comunali, regionali, figure con esperienza politica e della macchina dell’amministrazione pubblica. Anche molti medici, o comunque lavoratori della sanità, in un momento in cui il tema è il più caldo in assoluto.

Le quattro province esprimono in tutto 30 donne e uomini con una sostanziale parità di genere. La Spezia, Savona e Imperia sono composte rigorosamente in ordine alfabetico. Genova avrà invece come capolista Simone D’Angelo, capogruppo in consiglio comunale: la decisione di presentarlo come capolista, spiegano i dem, è legata al fatto che D’Angelo rappresenta il capo dell’opposizione al sindaco e candidato di centrodestra Marco Bucci.

Chi sono i candidati del Pd alle regionali a Genova

Simone D’Angelo è il capogruppo a Tursi nonché segretario provinciale del Pd, uno dei più decisi sostenitori della mozione Schlein e vicino ad Andrea Orlando, in questi anni in consiglio comunale è fra coloro che più volte hanno fatto perdere le staffe al sindaco Bucci e in genere al centrodestra.

Si candidano alle regionali altri consiglieri comunali genovesi, la giornalista Donatella Alfonso, la voce del ponente Rita Bruzzone, quella della Val Bisagno Claudio Villa, e Simohamed Kaabour che, però, si metterà in gioco nella lista “degli amministratori” che si chiamerà, probabilmente “Liguri a testa alta” e che sta raccogliendo le firme in queste ore. A proposito di consiglio comunale, in caso di vittoria di Andrea Orlando alle regionali, il suo posto in parlamento andrebbe ad Alberto Pandolfo.

Notevole il derby della Valpolcevera tra Armando Sanna, consigliere regionale uscente ed ex sindaco di Sant’Olcese, e Federico Romeo, presidente del municipio nonché rappresentante della corrente Bonaccini. In quota Bonaccini anche Massimiliano Morettini, tornato nel Pd dopo un periodo in Italia Viva e dopo un periodo di distacco dalla politica.

Il Tigullio schiera il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Luca Garibaldi, e la dottoressa della Asl4 Laura Bacchella, già candidata sindaca a Cogorno. Non è l’unico medico, anzi. Simona Cola, figlia dello storico sindaco di Cogoleto Luigi, è un’infermiera. Ada D’Onofrio, consigliera comunale a Montoggio, è nota come il medico di vallata in Valle Scrivia, medico della Asl 3 e coordinatore del centro vaccini alla sala chiamata è Oudghough Rehhal – unico nome nuovissimo della lista – e comunque anche Rita Bruzzone è medico, dentista.

Tra i nomi la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, forte anche di un buon risultato, sebbene sconfitta, alle ultime politiche contro Ilaria Cavo, e poi il sindaco di Vobbia Simone Franceschi. Serena Finocchio è consigliera municipale nel Levante, vicina al parlamentare Luca Pastorino, mentre Elisa Somaglia, è consigliera municipale nel Medio Ponente, avvocato ed espressione di Genova Civica, la lista del già candidato sindaco Ariel Dello Strologo il cui gruppo è poi confluito in quello del Pd.

Grandi assenti a sorpresa

Non si candideranno alle regionali, contrariamente a quanto filtrato nelle passate settimane, gli ex presidenti di municipio Claudio Chiarotti (Ponente) e Massimo Ferrante (Media Val Bisagno). Tra i ritiri degli ultimi giorni anche quello del vicesindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara.

Nelle altre tre province nessun capolista

I nomi che puntano alla riconferma sono quelli del consigliere regionale e segretario regionale del Pd Davide Natale alla Spezia, con i colleghi in via Fieschi Roberto Arboscello ed Enrico Ioculano.

Per La Spezia ci sono poi la sindaca di Santo Stefano Magra Paola Sisti, l’assessora di Luni Carola Baruzzo e l’ex sindaca di Varese Ligure Michela Marcone.

A Savona si scorgono l’ex sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, la consigliera comunale nella città della torretta Aurora Lessi, l’ex candidata sindaca di Millesimo Manuela Benzi, oltre a Raffaella Frino, tecnica ambientale di Albisola.

A Imperia, il territorio più ostico per il centrosinistra, schierati Edoardo Verda, consigliere comunale nella città governata da Claudio Scajola, Manuela Giraudo, vicesindaca di Pompeiana e Loredana Modaffari, consigliera comunale sempre a Imperia.

I nomi del candidati nelle liste del Pd alle elezioni regionali 2024 in Liguria

Genova

D’Angelo Simone

Alfonso Donatella

Bacchella Laura

Bruzzone Rita

Cola Simona

D’Onofrio Ada

Finocchio Serena

Franceschi Simone

Garibaldi Luca

Morettini Massimiliano

Oudghough Rehhal

Piccardo Katia

Romeo Federico

Sanna Armando

Somaglia Elisa

Villa Claudio

Savona

Arboscello Roberto

Benzi Manuela

Cangiano Giorgio

Frino Raffaella

Lessi Aurora

La Spezia

Baruzzo Carola

Marcone Michela

Natale Davide

Silvestro Alessandro

Sisti Paola

Imperia

Ioculano Enrico

Giraudo Manuela

Verda Edoardo

Modaffari Loredana