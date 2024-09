Regionali, benzina sul fuoco da Paita e Rixi: Orlando prende tempo, Cavo in attesa dei sondaggi

Liguria. Settembre è arrivato e i candidati del centrodestra e del centrosinistra alle prossime elezioni regionali ancora non ci sono. Non solo. Se nel corso della settimana che è appena finita sembrava che i nodi fossero sul punto di sciogliersi per entrambi gli schieramenti – sia per la candidatura di Ilaria Cavo sia quella di Andrea Orlando apparentemente mancava solo l’ufficialità – nelle ultime ore la situazione è nuovamente precipitata.

L’uscita più clamorosa in tal senso è stata quella di Edoardo Rixi, ministro della Lega e segretario regionale del Carroccio, che da Pieve di Teco ha lanciato un avvertimento molto pesante che di fatto, taglia le gambe alla candidatura di Ilaria Cavo (ma anche a quelle di Marco Scajola e Giacomo Giampedrone): “Ilaria Cavo è stata un ottimo assessore regionale con cui ho lavorato bene ed è, soprattutto, una persona rispettabile e un ottimo parlamentare – ha ribadito questa mattina – resta il dubbio, sollevato da alcuni, sull’opportunità della sua possibile candidatura a presidente di Regione Liguria essendo una teste nel processo in cui è coinvolto l’ex presidente Toti”.

Sempre Rixi stamani, smentendo di avere mai usato termini come “impresentabile” riferito a Ilaria Cavo ammorbidisce anche il tono del niet: “Nessuna preclusione sulla giunta uscente, purché non ci siano fughe in avanti a minare la compattezza della coalizione ma candidature condivise anche con sindaci e amministratori. Oggi nessuno è nella condizione di imporre qualcosa. La Lega sosterrà come sempre le scelte della coalizione, ma da forza del territorio non può rimanere sorda davanti alle sollecitazioni degli amministratori locali”.

Resta il fatto che, a questo punto, torna a salire di quota il nome del vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi. E quello dello stesso Rixi che, però, anche nelle ultime ore ha sottolineato la propria indisponibilità alla candidatura. Il rebus, nel centrodestra, potrebbe essere sciolto da un sondaggio commissionato da Fratelli d’Italia anche se l’ideale, per quella parte politica, sarebbe trovare un candidato civico.

Nel centrosinistra si attende di capire se i tavoli romani accoglieranno l’invito del candidato in pectore Andrea Orlando a “non giocare a risiko sulla Liguria”. Tra i problemi ancora irrisolti per quello che vorrebbe essere un campo largo principalmente le schermaglie tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi e poi i situazionismi di Carlo Calenda.

E questa mattina, a soffiare sul fuoco, l’intervista della senatrice spezzina Raffaella Paita, vicepresidente di Italia Viva a Quotidiano Nazionale. Paita caldeggia l’alleanza ma non manca di lanciare stilettate all’indirizzo, soprattutto, del Movimento 5 Stelle.

“La domanda è questa: vogliamo costruire un’alternativa di governo o regalare ancora una volta l’Italia e anche la Liguria a Giorgia Meloni? Perché con i veti del 2022 è successo proprio questo, dice Paita. I veti sarebbero quelli posti da Giuseppe Conte sull’ingresso di Italia Viva nel campo largo.

Su Orlando e sul suo invito ad accelerare sulla scelta, Paita afferma: “Non sono io a dover rispondere, ma ritengo che Orlando abbia fatto bene: né la destra né la sinistra hanno ancora espresso un candidato e questo fa sì che il dibattito non si concentri sui temi: dalla sanità, alle infrastrutture, al dissesto idrogeologico”. A Italia Viva viene rimproverato di sostenere la maggioranza di Bucci a Genova e c’è chi chiede che esca dalla giunta. “Italia viva non fa tecnicamente parte della maggioranza di Bucci per volontà reciproca. Esponenti di Italia viva si sono candidati nella lista civica senza il simbolo. Però se si chiede a noi coerenza deve valere per tutti…”, sottolinea Paita. “Chi ha nominato Bucci e Toti commissari per la ricostruzione del ponte Morandi? Conte – conclude -. Quindi guardiamo avanti che a guardare indietro le elezioni non si vincono e la Liguria ha bisogno di una stagione nuova”.

Questa sera Andrea Orlando sarà a Montaretto, frazione di Bonassola, per la presentazione di un libro sul 68 insieme al “suo” sindaco Giorgio Pagano (ex sindaco della Spezia, di cui Orlando fu vice). I colloqui tra Genova e Roma vanno avanti e chissà che non si arrivi a un punto di caduta entro il tramonto. L’ipotesi, al momento, è poco quotata ma le dinamiche di questi giorni ci hanno insegnato che tutto è possibile.