Regionali, Bucci schiera in lista Claudio Burlando: ma è un omonimo

Genova. Poco più di una suggestione ma è innegabile che sia divertente: ci sarà anche “un” Claudio Burlando nella lista civica Orgoglio Liguria, la seconda lista civica che sosterrà Marco Bucci come candidato presidente alle elezioni regionali.

Omonimo dell’ex ministro ed ex presidente della Regione del Pd, il Claudio Burlando candidato per il centrodestra è una figura piuttosto nota a Genova, anche – ma non solo – per i suoi outfit stravaganti.

Si tratta del direttore creativo di un’agenzia pubblicitaria, la Curiositas, ma recentemente è diventato anche presidente della sezione Comunicazione, turismo e cultura di Confindustria Genova.

Burlando è attivo nel mondo della comunicazione da oltre venticinque anni, ha iniziato come designer e calligrafo per poi fondare la sua azienda nel 2006. Nel 2021 ha fondato Bam, una delle prime reti d’impresa del settore.

Il suo schieramento, dicevamo, desta curiosità per l’omonimia con uno dei più battaglieri oppositori di Marco Bucci ma è altamente improbabile che un cittadino possa votarlo pensando di dare la preferenza all’ex ministro. Sulla scheda elettorale, infatti, non ci sarà un elenco di nomi al fianco dei quali mettere una “x”: chi volesse votare Claudio Burlando nella lista Orgoglio Liguria dovrà scrivere il nome e il cognome per esteso vicino al simbolo della lista civica.

Prende quindi forma la lista Orgoglio Liguria, nata al fianco di quella che si chiama Vince Liguria per ospitare figure provenienti dall’ambito riformista e di centro – ex Italia Viva ed Azione – ma aperta ad altri referenti della società civile e del mondo economico.

Tra gli altri candidati a Genova dovrebbero esserci gli ex Italia Viva Mauro Avvenente, assessore comunale alle Manutenzioni, l’ideatrice di Genova Jeans e del Festival della Scienza Manuela Arata, il consigliere comunale Valter Pilloni e il consigliere municipale fuoriuscito da Azione Federico Giacobbe.