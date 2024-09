Recco, si stacca l’intonaco da un porticato: feriti lievemente due ragazzi

Recco. Un pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto di un porticato a Recco ferendo in modo non grave due giovani mentre consumavano uno spuntino in un dehors di un locale sotto i portici di via Assereto, strada centrale del Comune nel Levante di Genova.

E’ successo intorno alle 16 di oggi, Un ragazzo di 25 anni e una ragazza coetanea sono stati colpiti solo di striscio alla testa e braccia, soccorsi dai militi della croce verde di Camogli e dai volontari del soccorso di Ruta sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

Sul posto i vigili del fuoco e tecnici comunali per verificare le condizioni si sicurezza del porticato.