Recco: segnaletica stradale, interventi di manutenzione in diverse vie cittadine

Recco. Proseguono i lavori di manutenzione della segnaletica stradale in diverse aree della città, coordinati dal Comando di Polizia Locale. “Questi interventi, che includono sia la ribattitura della segnaletica orizzontale, sia l’installazione della segnaletica verticale, fanno parte di un ampio piano di azioni programmate mensilmente. Sono finalizzati a migliorare la viabilità, incrementare la sicurezza di pedoni e automobilisti, e ridurre il numero di incidenti” dichiara il sindaco Carlo Gandolfo

In via Bianchi, la segnaletica orizzontale è stata rinnovata a seguito della parziale riasfaltatura della strada. In particolare, sono stati ripristinati i segnali di attraversamento pedonale, le linee di margine, il passaggio pedonale e lo stop.

Anche in Via G. Marconi, dopo i lavori di riasfaltatura, è stata completamente tracciata la segnaletica orizzontale. In diverse strade sono stati, inoltre, rinfrescati i segnali relativi agli attraversamenti pedonali, alle linee di margine, agli stalli di sosta, nonché quelli che indicano precedenze e direzioni consentite. In via San Rocco, nei pressi della Chiesa, sono stati installati rallentatori acustici per ridurre la velocità dei veicoli, contribuendo alla sicurezza dei pedoni. Inoltre, è stato posizionato un segnale di “ostacolo” per proteggere il guard-rail nei pressi dell’autolavaggio, e sono stati collocati nuovi segnali verticali che indicano le limitazioni alla circolazione disposte dal settore Lavori Pubblici. Particolare attenzione è stata dedicata anche a Via Polanesi, in direzione del confine con Recco, dove è stata posizionata nuova segnaletica verticale per regolare la circolazione.

In Cornice Golfo Paradiso, nel tratto stretto tra il civico 44 e via Polanesi, è stata rinfrescata la segnaletica per migliorare la visibilità in questa zona critica. Anche via Vittorio Veneto ha beneficiato di interventi analoghi, con l’obiettivo di garantire una maggiore fluidità del traffico e per la sicurezza. Infine in via Alpini d’Italia è stato ripristinato il segnale verticale di divieto di fermata per manovra bus precedentemente asportato.