Rapine in strada e borseggi sui bus: denunciate quattro persone

Genova. Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri per altrettante rapine avvenute in città nelle ultime settimane. L’ultima la notte scorsa in corso Italia, dove una coppia di turisti spagnoli è stata derubata dello zaino da un uomo che, per non farsi inseguire, ha iniziato a lanciare sassi e bottiglie di vetro.

I due giovani hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che grazie alla descrizione fornita hanno rintracciato e fermato il ladro, un diciottenne che è stato denunciato.

L’altro episodio risale ai primi giorni di settembre ed è avvenuto in via Milano. Qui un uomo di 57 anni è stato aggredito e strattonato in strada da un uomo che voleva derubarlo. La vittima è stata portata al Villa Scassi per un controllo, ma ha fornito ai carabinieri una descrizione dell’aggressore. Grazie alle telecamere di sorveglianza i carabinieri della compagnia di Sampierdarena hanno rintracciato il responsabile, un 37enne, e lo hanno denunciato.

Altri due uomini sono stati denunciati con l’accusa di furto aggravato in concorso per avere borseggiato una ragazza di vent’anni su un autobus della linea 1, portandole via lo smartphone. I due, 32 e 37 anni, sono stati identificati grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate a bordo.