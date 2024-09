Rapina in via XX Settembre con bottino di 20 euro: arrestato sul bus dopo pochi minuti

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato ieri sera un 40enne per il reato di rapina e tentata rapina. Gli agenti di una volante, durante il regolare controllo del territorio, sono stati fermati, in via XX Settembre, da un giovane di 19 anni che poco prima era stato rapinato.

Il ragazzo, impaurito, ha raccontato agli operatori che il 40enne, con un vistoso tatuaggio sul collo, armato con un oggetto appuntito, lo aveva minacciato costringendolo a consegnarli 20 euro che aveva nel portafoglio cercando anche di sottrargli il cellulare. Il giovane, nonostante lo spavento, è riuscito a vedere l’uomo salire su di un autobus di linea con direzione piazza de Ferrari.

A quel punto gli agenti hanno fatto salire a bordo della volante la vittima ed hanno immediatamente raggiunto l’autobus riuscendo così, grazie alla descrizione dettagliata del giovane, a bloccare all’interno dell’autobus il 40enne che, in possesso della banconota rubata e di un ferretto appuntito, ha cercato di chinare il capo fra i seggiolini per occultare il vistoso tatuaggio. Nonostante ciò, l’uomo è stato individuato e arrestato.