Rapallo, le serre comunali diventano un asilo nido da 60 posti

Rapallo. Via libera lunedì sera dal consiglio comunale di Rapallo alla variante al Piano Urbanistico che consentirà la trasformazione delle attuali serre comunali in un asilo nido da 60 posti.

La pratica, approvata dai voti della maggioranza, è stata illustrata dalla sindaca Elisabetta Ricci, che ha spiegato come “l’intervento darà una risposta importante alle necessità dei cittadini grazie a una struttura moderna, confortevole e inserita nel verde di Villa Tigullio”.

Ricci ha puntualizzato che il patrimonio arboreo sarà preservato, mentre l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio ha spiegato che la viabilità e i parcheggi della zona saranno oggetto di un’attenta progettazione per garantire la sicurezza e conciliare le esigenze della struttura e dei residenti.

Attualmente sono una quarantina i bambini in lista d’attesa: “Il Ministero ci ha comunicato ad aprile che avremmo potuto ottenere un finanziamento Pnrr per la costruzione di un asilo – ha ricordato Lasinio – avevamo poco tempo per fare domanda per questo abbiamo deciso di modificare il progetto già pronto della ludoteca. Questo non vuol dire che rinunceremo alla ludoteca, faremo nuove valutazioni su dove riproporla”.