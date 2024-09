Rally della Lanterna, la classicissima torna a Genova il 9 e 10 novembre

Genova. Dopo nove anni, sabato 9 e domenica 10 novembre, Genova riaccoglie il Rally della Lanterna. È un’edizione speciale, non solo perché festeggia il suo 40esimo appuntamento, ma anche perché quest’anno la gara è stata designata come Finale della Coppa Italia Rally, uno degli eventi più importanti e dal grande richiamo mediatico il cui accesso è riservato ai migliori piloti delle graduatorie delle dieci zone nazionali. Oltre 150 le vetture che saranno protagoniste di questo evento dall’elevato tasso di adrenalina.

Per la manifestazione, inserita nel programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, sarà un ritorno in grande stile con diverse novità attese dagli appassionati delle varie discipline automobilistiche e da tutti gli sportivi.

Alla presentazione sono intervenuti le assessore allo Sport di Comune di Genova e Regione Liguria e l’assessore comunale alla Polizia Locale. Per conto di Lanternarally Asd hanno portato contributi il presidente Marco Gallo e il vicepresidente Vittore Saredi, l’Automobile Club Genova è stata rappresentata dal presidente, dal direttore Raffaele Ferriello e dal delegato regionale Acisport Sergio Maiga con loro anche Antonio Micillo presidente del Comitato Regionale Liguria del Coni.

Per l’occasione la classica ligure tornerà nel cuore del capoluogo genovese attraversando strade che hanno fatto la storia del rallysmo genovese e nazionale e che sono nuovamente pronte a tornare protagoniste di una delle sfide più importanti della stagione. Partenza ed arrivo interesseranno il centro, mentre il percorso si articolerà sulle classiche prove speciali nei dintorni di Torriglia. La Val Bisagno sarà interessata anche dal parco assistenza che troverà spazio davanti allo stadio Luigi Ferraris.

Il 40° Rally della Lanterna sarà anche un importante evento turistico. È infatti previsto in città un afflusso di centinaia di persone tra partecipanti, addetti ai lavori direttamente coinvolte nella manifestazione e sostenitori: «Sono molto felice di poter festeggiare il ritorno in città del Rally della Lanterna e non poteva esserci cornice migliore di quella offerta da Genova 2024 Capitale Europea dello Sport per celebrarlo – dichiara l’assessora allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Un ritorno davvero in grande stile per la 40esima edizione che metterà in palio anche i titoli di Coppa Italia di rally. Saranno giornate emozionanti ed adrenaliniche che richiameranno in città tantissimi sportivi ed appassionati in arrivo da tutto il nostro paese. Una vetrina importante che ci permetterà di continuare a promuovere Genova, con tutte le sue bellezze ed eccellenze, e che conferma come la Capitale Europea dello Sport sia davvero il palcoscenico ideale per ospitare i grandi appuntamenti».

«Il Rally della Lanterna è senz’altro un gradito ritorno per tantissimi appassionati e devo dire che anche io sono tra questi – commenta l’assessora allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro – Chi mi conosce infatti sa del mio particolare interesse nei confronti del mondo delle quattro ruote e quindi non posso che accogliere con favore il ritorno di una vera e propria classicissima che tra l’altro festeggia anche le 40 edizioni. Grazie a ‘Genova Capitale Europea dello Sport 2024’ si sono moltiplicate le iniziative sportive e sono certa che questo copione si ripeterà anche nel 2025, anno in cui la Liguria sarà Regione Europea dello Sport».

«La quarantesima edizione del Rally della Lanterna segna un grande ritorno per Genova. Saranno giornate di festa per la città e, come Polizia Locale, faremo tutto il possibile per garantire che i genovesi possano viverle serenamente, senza disagi e continuando le proprie attività quotidiane – aggiunge l’assessore alla Polizia locale e sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino – metteremo in campo tutte le nostre forze, con un’attenta operazione di comunicazione riguardante percorsi e chiusure, per assicurare una viabilità sicura. Il nostro impegno, come tutte le volte che supportiamo manifestazioni pubbliche che attraversano la città, sarà massimo. Saremo al servizio dei cittadini e dei partecipanti, affinché Genova possa accogliere questo grande evento sportivo nel migliore dei modi».

La competizione è stata resa possibile grazie al supporto dell’assessorato allo Sport del Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova e Regione Liguria ed organizzato attraverso la passione e gli sforzi del comitato organizzatore Lanternarally con la collaborazione di Automobile Club Genova.

«Il ritorno a Genova del Rally della Lanterna è per noi un grandissimo risultato anche perché è stato scelto come finale di Coppa Italia, evento particolarmente importante anche dal punto di vista della qualità perché vi partecipano i vincitori e i finalisti dei rally che si sono svolti durante il 2024. – spiega Raffaele Ferriello, direttore di Automobile Club Genova -. Ci siamo impegnati molto sia dal punto di vista organizzativo sia amministrativo per rendere possibile questo evento che, oltretutto, capita anche in un anno speciale nel quale Genova è la Capitale Europea dello Sport, per noi motivo di ulteriore orgoglio. Desidero ringraziare le istituzioni e gli organizzatori per la proficua collaborazione».

«Portare il rally nel cuore della città era il nostro obiettivo e non è facile vedere manifestazioni di questo tipo in un centro urbano così grande come il capoluogo ligure – afferma Marco Gallo, presidente del comitato organizzatore Lanternarally -. Migliaia di persone arriveranno da tutta Italia e contribuiranno in maniera importante all’indotto economico. Dal punto di vista tecnico e sportivo siamo davvero felici di poter tornare a percorrere le classiche prove speciali dell’entroterra genovese, soprattutto quella intitolata al compianto Massimo Canevari, definita da molti una vera e propria università del rallysmo su asfalto».

Sergio Maiga, delegato sportivo regionale Acisport: «Il rally contribuisce a promuovere il territorio nel nostro splendido entroterra, oltre che ad offrire un grande spettacolo sportivo. Complimenti agli organizzatori, so che hanno la capacità per portare avanti la manifestazione nel migliore dei modi».