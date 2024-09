Tombini e caditoie, Avvenente: “A Genova sono 90mila, presto il rendiconto sul programma di pulizia”

Genova. E’ un tema 365 giorni all’anno ma diventa più pressante in caso di forti piogge, come quelle che sono cadute su Genova in questo inizio di settimana: la pulizia di tombini e caditoie, spesso intasati da fogliame o rifiuti, è un motivo di preoccupazione per i cittadini soprattutto in quelle zone dove il mancato defluire dell’acqua piovana nella rete fognaria crea allagamenti più o meno gravi.

Il consigliere comunale Franco De Benedictis, Fratelli d’Italia, ha interrogato l’assessore alla Manutenzione Mauro Avvenente sul programma speciale di pulizia caditoie. “Mi domando a che stato di avanzamento sia questo programma, che è attivo, e se possa essere ricalibrato tenendo conto delle zone di maggior rischio”.

L’assessore Avvenente ha risposto che “nei prossimi giorni ai cittadini sarà restituito un rendiconto puntuale sul completamento del programma di pulizia di caditoie, che sono 90mila sul territorio comunale”. L’esponente della giunta Bucci sostiene che “l’amministrazione ha ritenuto di dare un segnale per quanto riguarda la restituzione a una piena funzionalità delle caditoie e quando il programma sarà a regime tutte saranno pulite almeno una volta all’anno”.

Il programma è organizzato su tre lotti di intervento, centro-ponente, centro-levante e laddove ci siano criticità nell’immediatezza, attraverso la sollecitazione della protezione civile, in caso di allerte meteo ma anche di piogge copiose.

“Ci sono zone particolarmente fragili che più volte vanno sott’acqua e qui l’intervento non si limiterà a una volta l’anno – continua Avvenente – a questo proposito invito i cittadini a utilizzare anche l’app Segnalaci per comunicare la presenza di caditoie otturate o altri problemi legati alle nostre strade”.

(La foto dell’articolo è stata scattata in via Acquarone e pubblicata sul gruppo Facebook Sei di Castelletto Se…)