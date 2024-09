Genova. Graduale indebolimento del campo anticiclonico sul Mar Mediterraneo, con l’avvezione di un disturbo in quota nella seconda parte della settimana che porterà condizioni di instabilità diffusa sull’Italia. Ecco le previsioni elaborate da Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria martedì 3 settembre

Avvisi

Nessuno

Cielo e Fenomeni

Al mattino cieli perlopiù soleggiati (specialmente a levante) o al più poco nuvolosi su tutta la regione. Dalle ore centrali aumento dell’instabilità nell’interno, con formazione di temporali localmente forti specialmente su Alpi Liguri e valli Aveto-Trebbia. Miglioramento a partire dalla serata.

Venti

Tra deboli e moderati al mattino dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul settore costiero del ponente; nel pomeriggio rotazione dai quadranti meridionali.

Mari

Poco mossi o quasi calmi sul centro-levante, localmente mossi nell’Imperiese.

Temperature

Minime in calo ovunque, massime generalmente stazionarie. Costa: Min: +19/+25°C – Max: +26/+30°C. Interno: Min: +9/+18°C – Max: +21/+29°C

Previsioni meteo Genova e Liguria mercoledì 4 settembre

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

Aumento dell’instabilità, con rovesci temporaleschi nell’interno nel corso della giornata, prima di una deciso peggioramento dalla tarda serata.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti settentrionale in mattinata, in rotazione a quelli meridionali nel levante nel corso della giornata.

Mari

Generalmente poco mosso, localmente mosso al largo e a ponente.

Temperature

Stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 5 settembre

Netto aumento dell’instabilità a causa dell’approssimarsi di un disturbo in quota. Diffusi rovesci a carattere temporalesco, localmente intensi, già dalla nottata sui settori costieri della regione. Nel corso della giornata i fenomeni più intensi si sposteranno nell’interno (evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti)