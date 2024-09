Genova. Tornano momentaneamente condizioni di parziale stabilità sulla nostra regione, in concomitanza dell’ingresso di aria più fresca in quota. Nuovo possibile peggioramento a partire dall’inizio della prossima settimana. Ecco le previsioni degli esperti di Limet per oggi e i prossimi giorni

Previsioni meteo Genova e Liguria, domenica 29 settembre

Cielo e fenomeni

In mattinata cieli sereni o poco nuvolosi sul settore centro-occidentale, con nuvolosità più serrata possibile nelle prime ore del periodo sul medio-levante. A partire dalle ore centrali locali fenomeni temporaleschi saranno possibili nell’entroterra del Genovesato Orientale, in rapida estensione nel primo pomeriggio all’ entroterra di Levante. Qualche rovescio pomeridiano anche sul comparto delle Alpi Marittime e Liguri. Serata con parziale aumento della nuvolosità su tutta la regione, senza fenomeni associati.

Venti

deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente della regione e al largo. A regime di brezza dai quadranti meridionali sotto costa a Levante.

Mari

Molto mossi al largo e sula costa Imperiese. Poco mossi sotto costa sul resto della regione.

Temperature

In calo le minime, in aumento le massime nei settori interni. Costa: Min: +14/+17°C – Max: +21/+24°C. Interno: Min: +3/+12°C – Max: +18/+26°C

Previsioni meteo Genova e Liguria, lunedì 30 settembre

Cielo e fenomeni

cieli poco nuvolosi o velati ovunque con un parziale aumento della nuvolosità in serata. Assenza di fenomeni di rilievo.

Venti

Moderati da nord al mattino sul Savonese, in rotazione a brezza dai quadranti meridionali dalla mattinata.

Mari

poco mossi o localmente mossi su tutti i settori

Temperature

minime in generale aumento, massime stazionarie

Previsioni meteo Genova e Liguria, martedì 1° ottobre

Nuvolosità in aumento su tutta la regione con qualche fenomeno sul Levante. Possibile peggioramento a partire dalla tarda serata.

[Evoluzione incerta. Seguire i prossimi aggiornamenti]