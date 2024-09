Genova. Una punizione che pagheranno gli abbonati di Genoa e Sampdoria, i normali tifosi, se dovesse essere confermata la determinazione di ieri sera. Stimo parlando dei provvedimenti che l’ Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive sta modulando a seguito dei pesanti disordini avvenuti prima, durante e dopo il derby di mercoledì scorso, con gli scontri tra ultras e polizia che hanno tenuto sotto assedio per ore la città

La decisione arriverà stamattina, ma l’orientamento sembra essere chiaro: porte chiuse per la partita di domani tra Genoa e Juventus, probabile pugno duro anche per le partite successive sia in casa che in trasferta anche per i blucerchiati

La determinazione dell’osservatorio riguarda ben otto incontri: la trasferta di domenica a Modena per la Sampdoria, ma anche la partita casalinga dei blucerchiati del 4 ottobre (Sampdoria-Juve Stabia) e poi le trasferte di Bergamo (5 ottobre), Roma (Lazio, 27 ottobre) e Parma (4 novembre) per il Genoa e quelle di Cesena (19 ottobre, da definire) e Cittadella (29 ottobre, da definire) per la Sampdoria.

Inizialmente l’Osservatorio aveva indicato anche Sampdoria-Mantova nel weekend 26-27 ancora in orario e data da definire, ma successivamente è stata rettificata.