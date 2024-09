Ponte Morandi, i consulenti di Castellucci: “Aspi ha speso in manutenzione più degli altri gestori”

Genova. Autostrade per l’Italia “ha speso in manutenzione più dei competitor di riferimento e più degli obiettivi posti dal ministero”. Anzi, secondo l’Autorità di Regolazione dei Trasporti “Aspi spendeva in costi operativi per la gestione più di quanto la stessa Art ritenesse efficiente“. A dirlo in aula nel corso del processo in corso per il crollo del ponte Morandi sono stati i consulenti ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci.

“In base a evidenze puntuali – scrive il consulente Marco Percoco nella sua relazione – è da rigettarsi l’ipotesi per cui Aspi abbia avuto livelli di spesa per la gestione delle autostrade (compresi i costi di manutenzione) inferiori alle best practices del settore, laddove l’Art ha invece certificato la necessità di ridurre tali costi del 10,62% in cinque anni.”

“Il grande piano straordinario di manutenzioni su ponti e viadotti della rete Aspi – concludono gli esperti – non è stato dovuto a carenze manutentive precedenti ma piuttosto da richieste normative aggiuntive emanate dal ministero delle Infrastrutture dopo la tragedia”.

Domani in aula parlerà l’ultimo dei consulenti di parte. E il 23 settembre il tribunale darà l’incarico per un supplemento di perizia come chiesto dai difensori di numerosi imputati. Il processo tuttavia non si fermerà perché in attesa della perizia potranno essere ascoltati in aula gli imputati che intendono fare dichiarazioni spontanee.