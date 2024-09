Piscina di Voltri, lotta contro il tempo per la riapertura nell’anno di Genova capitale dello sport

Genova. Il ponente genovese dovrà attendere ancora per poter utilizzare la piscina Mameli di Voltri, versione 2.0 dello storico impianto, ristrutturata da Comune e Regione con 7 milioni di euro, anni di lavori più volte interrotti e una serie di varianti al progetto necessarie per portarlo a termine.

A giugno, dopo una gara pubblica del Comune a cui hanno partecipato sette società italiane e straniere, la gestione della piscina di Voltri è stata assegnata alla società Aragno, già attiva nel settore e “vicina di casa” della Mameli con l’impianto Aquacenter I Delfini sulla fascia di rispetto di Pra’.

In questa lunga e calda estate molti voltresi osservano la struttura, a due passi dalla spiaggia, e si chiedono se potranno utilizzarla nella stagione a venire ma è molto difficile che la Mameli possa aprire i battenti entro la chiusura del 2024, anno in cui Genova è capitale europea dello Sport.

Questo perché se in apparenza la piscina sarebbe pronta per potercisi tuffare in realtà ci sono alcune questioni irrisolte. La prima è che il Comune non ha ancora consegnato l’impianto alla società per lungaggini apparentemente burocratiche. La seconda, collegata alla prima, è che sono molti i lavori da mettere a punto e a occuparsene, come da bando di gara, dovrà essere proprio la società di gestione.

A mancare sono alcune componenti dell’allestimento, tra cui gli spalti aggiuntivi, gli spogliatoi, l’area ristoro, servizi igienici. “Noi saremmo stati pronti ad aprire a settembre sia attraverso investimenti sia attraverso lavori veri e propri ma ci troviamo bloccati”, spiegano dalla Aragno.

La concessione della piscina di Voltri ha una durata di sei anni e mezzo. L’impianto sarà dotato di una vasca da 33 metri omologabile per la gare nazionali di pallanuoto fino alla A1 maschile. Con 1900 metri quadri di superficie potrà ospitare circa 200 spettatori.

Il valore della concessione è di tre milioni di euro e la base d’asta per il canone annuale è stata fissata in 10.755 euro. La Aragno potrà gestire anche la porzione di spiaggia che si trova davanti alla piscina ma dovrà dedicarla a spiaggia libera attrezzata.

Tra gli obblighi stabiliti dal bando anche quello di destinare almeno il 50% delle ore di utilizzo dell’impianto, allo svolgimento di attività rivolte a bambini e ragazzi.