Al Porto Antico torna la Pigiama Run, la corsa benefica a sostegno dei piccoli pazienti oncologici

Genova. Anche a Genova torna la Pigiama Run, la corsa-camminata benefica in pigiama organizzata dalla Lilt ( Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per sostenere i piccoli pazienti oncologici.

L’appuntamento è per venerdì 20 settembre alle 19 al Porto Antico per la partenza della corsa, mentre alle 17 aprirà i battenti il village allestito per l’occasione. Quest’anno saranno 40 in totale le città in cui si correrà (o camminerà) in contemporanea, un grande evento finalizzato a raccogliere fondi per iniziative a sostegno dei bambini affetti da patologie oncologiche.

La scelta del pigiama è simbolica. Per i piccoli pazienti degli ospedali infatti il pigiama è l’indumento indossato ogni giorno, tutto il giorno, per l’intero periodo della degenza, e l’obiettivo è far sentire loro in qualche modo vicinanza e sostegno, sensibilizzando allo stesso tempo sull’importanza di investire nella ricerca e nelle attività a sostegno dei bambini e delle famiglie.

Per partecipare alla corsa è sufficiente iscriversi sul sito (https://www.pigiamarun.it/) con una donazione minima di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini under 7. Per tutti gli iscritti è previsto in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor, fino ad esaurimento.

I fondi ricavati dalla Lilt di Genova saranno utilizzati per finanziare un progetto di accoglienza per le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Gaslini in collaborazione con La Casa di Giulia.