Piaggio Aerospace, l’assessore Piana: “Tempi stretti e piano industriale a tutela dell’occupazione”

Liguria. “Tempi stretti e un piano industriale serio e concreto che preveda la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, la strategicità dei siti produttivi e un programma di investimenti in ricerca e sviluppo che rilanci Piaggio nel futuro. È quanto abbiamo condiviso quest’oggi in Regione Liguria con le sigle sindacali, a seguito dell’incontro che i rappresentanti hanno avuto nei giorni scorsi con i commissari”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana dopo il confronto odierno sul futuro dell’azienda aeronautica ligure.

“Importante in vista delle ultime fasi della terza gara di vendita dell’azienda calendarizzare al più presto un incontro con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che coinvolga istituzioni e sigle sindacali territoriali, per richiedere quelle garanzie utili a individuare il giusto percorso da seguire”.

“È sotto gli occhi di tutti l’ottimo lavoro svolto dalla struttura commissariale in questi sei anni, ma è chiara la necessità di individuare un soggetto finanziario che possa valorizzare la storia e le qualificate maestranze che Piaggio ha saputo conservare nel tempo” aggiunge ancora Piana.

“Ringrazio i rappresentanti dei lavoratori che hanno partecipato – con contributi, spunti e proposte – a questo nuovo incontro del tavolo permanente regionale. Chiederemo al ministro Urso l’urgenza di individuare un momento di incontro con il territorio, per consentire a tutte le parti coinvolte di portare al tavolo gli elementi utili a traguardare una svolta positiva e definitiva della vicenda”.

“Le istituzioni tutte devono lavorare per salvaguardare un presidio industriale e occupazionale regionale che è eccellenza dell’aeronautica italiana, tanto più in una fase geopolitica in cui Piaggio può concretamente rappresentare un player strategico nel panorama internazionale” conclude l’assessore regionale.