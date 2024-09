Peste suina, ancora carcasse positive a Genova: sono 1699 i casi da inizio emergenza

Genova. In Liguria, sono state riscontrate tre nuove positività sui cinghiali, che portano il totale dei casi in regione a 1.028.

I tre positivi liguri sono stati rilevati: uno a Genova (263 casi totali), due in provincia di Spezia a Varese Ligure (12).

In Piemonte NON sono state osservate nuove positività né sui cinghiali, né in allevamenti. Il totale dei casi accertati in Piemonte rimane stabile a 671 (nel conteggio sono compresi gli otto focolai negli allevamenti suinicoli).

Rimangono invariati a 163 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.