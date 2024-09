Sale sul superyacht e perde orecchino da 100.000 euro: “salvataggio” da record al Salone Nautico

Genova. Un salvataggio decisamente curioso (ma di estremo valore) quello portato a termine domenica dalle squadre dei sommozzatori che garantiscono la sicurezza del 64esimo Salone Nautico di Genova. A essere recuperato dall’acqua, infatti, è stato un preziosissimo orecchino del valore di circa 100.000 euro, perso da una visitatrice mentre saliva a bordo di un superyacht.

La donna, impegnata in un tour delle imbarcazioni ormeggiate nella darsena dedicata alle navi da diporto, ha chiesto aiuto al personale del Salone dopo essersi accorta che non portava più il gioiello all’orecchio. Ha capito che era caduto in acqua mentre saliva a bordo di quello yacht da svariati milioni di euro (quello più costoso ospitato dal Salone ne vale 50), e ha segnalato l’accaduto alle squadre di sicurezza.

I sommozzatori a quel punto si sono immersi e, nel giro di mezz’ora, sono riusciti a individuare l’orecchino e a restituirlo alla legittima proprietaria. Che ha voluto lasciare una ricompensa, anche se l’ammontare – come spiegano dallo stesso Salone Nautico Internazionale – non è stato reso noto.