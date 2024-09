Pedavena – Croce d’Aune a “trazione anteriore” per Gianluca Ticci

Il pilota della Sport Favale 07 al via con la Peugeot 106 1600 E1

E’, questa, la stagione delle “prime volte” per Gianluca Ticci che, dopo aver provato due vetture – la Radical SR3 e la Nova Proto NP03 – a tetto scoperto, si appresta a scoprire la trazione anteriore. Il portacolori della Scuderia Sport Favale 07 lo farà sabato e domenica in Veneto, alla 40^ cronoscalata “Pedavena – Croce d’Aune”, il quattordicesimo atto del CIVM (Campionato italiano Velocità Montagna) Nord 2024 che ha richiamato 200 iscritti, dove porterà in gara una Peugeot 106 1600 di Gruppo E1.

“E’ una vettura di un amico – osserva Gianluca Ticci – che ha piacere che io la testi: si tratta di un mezzo allestito di recente e con una sola gara all’attivo ma con un potenziale notevole. La proverò molto volentieri, scoprendo contestualmente la trazione anteriore con cui non ho mai corso, alla cronoscalata feltrina, su un percorso impegnativo dove lo scorso anno ho messo a segno una prestazione convincente, prova che mi auguro di ripetere anche in questa occasione”.

La stagione 2024 di Gianluca Ticci è supportata dalla Scuderia Sport Favale 07 e da un pool di aziende formato da Centro Revisioni Auto del Tigullio Srl, Previati Stefano – Officina Meccanica Industriale, Saracino Srl, De.Ca. Srl, Drago Edilstudio Srl, EdilCleri, Ticci Snc, Ricambi di Mattia Rosi, Feraboli Lubrificanti – Concessionaria ufficiale Mobiluno, Officina Vescovi Andrea Sas, Evosistem Engine Management, AGM CNC Racing Parts Parma, WRAP.IT e OrioliSuspension.

nella foto:

Gianluca Ticci (Nova Proto NP03) alla Vittorio Veneto – Cansiglio