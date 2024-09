Pastorino (Linea Condivisa) risponde all’appello di Federparchi: “Serve un sistema di aree protette”

Genova. “In risposta alle cinque richieste avanzate da Federparchi, desidero innanzitutto esprimere il mio pieno sostegno a un approccio che metta la tutela della biodiversità terrestre e marina al centro delle politiche regionali. Le aree protette sono un patrimonio inestimabile della nostra regione, ma negli ultimi anni sono state purtroppo mortificate da tagli nei bilanci, una riduzione del personale qualificato. Questa situazione ha portato alla perdita di finanziamenti, inclusi importanti fondi europei, e ha avuto ripercussioni negative su settori chiave come la green economy e il turismo sostenibile”.

Lo dichiara Gianni Pastorino, Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale, che aggiunge: “Accolgo con favore la richiesta di Federparchi di concretizzare l’attuazione dell’art. 4 della L.394/91, affinché anche i parchi regionali possano beneficiare di finanziamenti adeguati e partecipare pienamente ai piani strategici triennali. È necessario che la Regione Liguria s’impegni in modo chiaro e deciso, destinando risorse dedicate, stabili e non residuali per la tutela delle aree protette, rafforzando gli Enti Parco con personale qualificato e capace di sviluppare le politiche europee del Green Deal e della Nature Restoration Law. Inoltre occorre riformulare la normativa regionale sulle aree protette, ridando centralità alle realtà locali e includendo i portatori di interessi generali nel processo decisionale.

Concordo con Federparchi sull’urgenza di una decisione politica chiara riguardo all’istituzione del Parco Nazionale di Portofino, superando anni di stallo e disinformazione. È fondamentale procedere con un piano che tenga conto dei confini individuati da ISPRA e che includa i Comuni che hanno espresso la volontà di aderire al Parco. L’istituzione di un parco rappresenta uno strumento di tutela del territorio e allo stesso tempo di promozione delle peculiarità della zona, riuscendo ad attrarre turisti in modo sostenibile e finanziamenti per lo sviluppo sostenibile del territorio. Ma in Liguria, con la Giunta Toti, la tutela del territorio è sempre stata un tabù.

Il percorso verso la sostenibilità ambientale della Liguria deve essere accelerato, puntando concretamente agli obiettivi dell’Agenda 2030: dall’espansione delle aree protette fino a coprire il 30% del territorio regionale, all’avvio di programmi per la biodiversità, l’economia circolare e l’educazione ambientale. In questo senso, è cruciale favorire l’adozione di certificazioni come la Carta Europea del Turismo Sostenibile, per valorizzare i nostri territori di maggior pregio e vulnerabilità, promuovendo infrastrutture per un turismo lento e rispettoso dell’ambiente.

L’Itinerario Cicloturistico dei Parchi Liguri rappresenta una risorsa importante per promuovere un turismo di qualità e sostenibile, legato al movimento “slow” e all’attenzione per la natura e la biodiversità. È essenziale superare le attuali divisioni e portare il progetto all’approvazione della Giunta, consentendo alla Liguria di cogliere appieno le opportunità offerte da un turismo consapevole e rispettoso dei nostri territori.

Federparchi solleva punti cruciali per il futuro delle nostre aree protette e dell’intera Liguria. Come candidato alle prossime elezioni regionali, mi impegno a lavorare per la creazione di un vero “sistema delle aree protette”, capace di esprimere il valore della nostra regione non solo sotto il profilo ambientale, ma anche culturale, economico e turistico. È fondamentale che questo sistema abbia autonomie reali, con dirigenze dedicate per ogni area protetta e una governance equilibrata che includa rappresentanze degli interessi locali e generali. Il nostro obiettivo sarà quello di rendere le aree interne e costiere della Liguria protagoniste di un modello di sviluppo sostenibile, che valorizzi la qualità ambientale come un distintivo e un punto di forza della nostra promozione turistica”.