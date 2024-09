Passeggiata Riva Levante, ripresa la riqualificazione: spostamento temporaneo del mercato settimanale

Nei mesi scorsi è stata completata la parte più a levante della passeggiata, inclusi i giardini sottostanti, con spazi gioco rinnovati, una zona fitness e nuovi arredi urbani. Nelle prossime settimane i lavori si concentreranno nella prosecuzione della promenade con le relative rampe, nella demolizione dei giardini per realizzare la piazza centrale contornata da alberature, la realizzazione delle due aree verdi ai lati del campo da basket di 100 mq ciascuna, che saranno arricchite con nuove essenze arboree.

In queste settimane i lavori interesseranno anche via Colombo, dove IRETI e ITALGAS procederanno a realizzare le due nuove condotte dei sottoservizi, interventi che dovrebbero terminare nel mese di novembre. Fino al 15 settembre il transito veicolare in via Colombo resta consentito. Tutte le aree pavimentate interessate dalla riqualificazione saranno finite con la pietra di Bedonia.

“Il temporaneo spostamento del mercato da via Colombo a via Brin è stato deciso per permettere l’avvio della seconda fase dei lavori di riqualificazione della passeggiata a mare di Riva Levante. La scelta è stata fatta per garantire continuità alle attività commerciali, posizionando il mercato in un’area pedonale che non richiederà ulteriori modifiche alla viabilità – sottolinea il sindaco Francesco Solinas -. Desidero ringraziare i commercianti e i residenti di Riva Trigoso per la collaborazione mostrata in queste fasi di disagio causato dall’esecuzione dei lavori”.