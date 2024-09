Perde il controllo del parapendio e finisce su un albero, salvata dai vigili del fuoco

Val Fontanabuona. Intervento di soccorso molto particolare, quello eseguito domenica 1 settembre dai vigili del fuoco di Chiavari e dal reparto Volo, nei boschi di Orero, in Val Fontanabuona, nell’entroterra del levante genovese: una pilota di parapendio, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della vela finendo su un albero di circa 25 metri di altezza.

Illesa, ma impossibilitata a muoversi, ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivato l’elicottero Drago, che ha calato gli operatori a terra ma a debita distanza per evitare il rischio di uno spostamento d’aria e quindi di una caduta del parapendio.

La squadra di Chiavari ha invece approntato la “scala italiana”, alta dieci metri, per incominciare la manovra di risalita. Giunti a metà dell’albero si è continuato a salire con una tecnica alpinistica di progressione.

Raggiunta la donna è con altre tecniche alpinistiche di calata la si è portata a terra. Successivamente è stata recuperato anche il parapendio.