Pallanuoto, ecco l’Iren Quinto formato Europa. Bittarello: “Umiltà, ma nessuna reverenza”

Genova. Ci siamo. L’atteso debutto dell’Iren Genova Quinto è alle porte. Questa mattina i biancorossi sono partiti alla volta di Barcellona, dove da venerdì a domenica giocheranno il girone C della LEN Euro Cup insieme ai padroni di casa del CN Barcelona, ai greci del Vouliagmeni e ai croati del Solaris.

Sulla strada di avvicinamento, due test in acqua, prima a Montpellier e poi a Sabadell. Poi, venerdì alle 18,30, l’esordio contro la squadra ospitante.

“La stampa ha definito questo raggruppamento come un girone di ferro – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Noi lo affronteremo senz’altro con umiltà, ma senza reverenze. Ce la vedremo contro tre squadre di altissimo livello: il Vouliagmeni ha sempre fatto bene anche in Champions e ha un elevato livello tecnico, il Solaris ha una esperienza pluriennale in Euro Cup e il Barcelona è un club storico, con una formazione composta da un mix di giovani e di giocatori di esperienza. Noi dovremo essere bravi a concentrarci su noi stessi e a ragionare partita dopo partita: i conti si faranno alla fine del girone”.