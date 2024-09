Palasport, il 7 novembre inaugurazione ufficiale con la nazionale di basket femminile

Genova. Sarà inaugurata il 7 novembre la nuova arena sportiva del Palasport appena ristrutturata nell’ambito dei lavori del Waterfront. Il primo evento ospitato nella struttura sarà il match Italia-Repubblica Ceca valido per le qualificazioni agli europei 2025 di basket femminile.

A confermarlo è stato il sindaco Marco Bucci a margine della conferenza stampa della presentazione dei lavori della casa della vela che sorgerà proprio nell’ex Fiera ridisegnata da Renzo Piano. “Ci sarà solo un campo di basket al centro e tutto intorno 5mila posti“, spiega Bucci. Quella cifra corrisponde alla capienza massima ottenibile grazie agli spalti modulabili. “Stiamo lavorando per il Grand Prix di ginnastica nelle settimane successive, ma non c’è ancora una conferma”, aggiunge l’assessora allo Sport Alessandra Bianchi.

Il 7 novembre ad assistere all’incontro della nazionale di basket femminile ci sarà il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenuto anche oggi a Palazzo Tursi: “Sarò presente perché penso sia un altro passaggio significativo che questo processo di che passa anche per la rigenerazione di infrastrutture che hanno ormai una certa età e che hanno bisogno di diventare sempre più contemporanee in termini di sostenibilità e accessibilità”. A breve, aggiunge Bucci, arriverà il bando del Comune per la gestione del Palasport.

Dopo l’anteprima di luglio riservata a media, autorità e stakeholder, il Palasport verrà svelato al pubblico in occasione del prossimo Salone Nautico, dal 19 al 24 settembre, fungendo da accesso principale per i visitatori. Il pubblico passerà sul fondo in cemento, concepito per reggere i mezzi pesanti usati per gli allestimenti, e solo dopo la kermesse verrà montato il parquet del campo di gioco.

Sotto il Palasport saranno ricavati in tutto 726 parcheggi sotterranei al servizio del pubblico degli eventi e del centro commerciale ancora in costruzione nella cerchia esterna dell’edificio, la cui realizzazione è prevista entro la primavera del 2025. I primi 400 posti saranno accessibili già in occasione del Salone Nautico.