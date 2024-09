Regionali, la prima proposta di Orlando è per i giovani: “Aumentare i tirocini a 800 euro”

Genova. “I giovani nella nostra regione se ne vanno, se ne vanno a cercare occasioni di lavoro migliore in altre regioni o all’estero e mentre questo avviene la nostra regione ha questo dato: la soglia di povertà assoluta in Liguria è di 900 euro, la cifra che viene corrisposta ad un ragazzo che fa uno stage corrisponde a metà della soglia di povertà assoluta”.

La prima proposta specifica di Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali, guarda ai cittadini più giovani, a quella fascia che – peraltro – sempre meno si reca alle urne. La proposta è concreta ed è relativa al tema del lavoro di qualità.

“La nostra è una regione che invecchia, è una regione che perde forza lavoro qualificata e che condanna invece quelli che rimangono a una condizione di miseria, di precarietà e di assenza di futuro – continua Orlando – la mia proposta molto concreta ed è quella di portare l’indennità dei tirocini a 800 euro come accade in altre regioni italiane, confrontiamoci su questo”.

Il messaggio sui “tirocini a 800 euro” esce sui social di Andrea Orlando poche ore prima rispetto alla notizia, inattesa, del patteggiamento chiesto da Giovanni Toti nell’ambito dell’inchiesta per corruzione. Un patteggiamento che evita al governatore il processo, che sarebbe iniziato il 5 novembre, ma che di fatto conferma le tesi dell’accusa.

“La Liguria in questo momento – dice ancora Orlando – è in una situazione complicata e credo avrebbe bisogno di una campagna elettorale seria dove si evitano le autocelebrazioni, le fanfaronate, dove si evitano le aggressioni e si prova a parlare dei numeri e dei fatti. E i numeri di questi giorni ci dicono molte cose: un crollo dell’export delle nostre imprese, delle imprese liguri, una diminuzione dell’occupazione nonostante nel paese l’occupazione cresca ovunque, seppure con una qualità assolutamente inaccettabile. E poi i numeri della sanità: oltre 200 milioni di buco lasciati in eredità dalla giunta Toti. Senza parlare di Iren e delle scelte che sono state compiute nel corso di questi anni”.