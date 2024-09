Ordine dei medici, Bonsignore confermato alla guida del consiglio: record di affluenza

Genova. L’ordine dei medici e degli odontoiatri di Genova ha rinnovato il suo consiglio di fatto confermando la direzione degli ultimi quattro anni: la lista “Continuità ed esperienza”, guidata dall’uscente Alessandro Bonsignore ha vinto superando l’80% delle preferenze su un totale di 2509 voti tra i medici genovesi e odontoiatri. Una affluenza record che ha dimostrato quanto fossero sentite queste elezioni

Si ferma al 17% la lista “Impegno Medico”, che aveva sfidato la squadra uscente e che aveva portato la “possibilità di scelta” visto che da decenni non si vedevano liste contrapposte all’interno dell’ordine genovese.

“C’è grande entusiasmo per aver portare a votare 2.509 tra medici e odontoiatri, cosa. Che non si verificava almeno dalla metà degli anni Novanta – commenta Bonsignore – È stato premiato il lavoro da tutto il consiglio in questi ultimi quattro anni che ha fatto sentire l’Ordine vicino ai colleghi: siamo riusciti a ricucire lo scollamento che c’era stato negli ultimi decenni. C’è la soddisfazione personale per la fiducia da parte della categoria”

Tutti i risultati:

“Continuità ed esperienza”: Bonsignore 1568, Pinacci 1493, Puttini 1473, Cremonesi 1475, Bonifaccino 1444, Bottaro 1444, De Micheli 1456, Faga 1443, Ferrannini 1449, Ferrari 1450, Messina 1461, Rosenberg 1465, Semprini 1459 Traverso, 1450, Tripodina 1451.

Lista “Impegno medico”: Sirito 280, Clementi 285, Ratto 289, Lofrano 281, Cottafava 291, Perotto 280, Rossi 283, Mallamaci 280, Pagliari 279, Tedeschi 281, Metti 279, Brizzi 280, Costanzo 279.

Ecco i risultati degli odontoiatri: Gaggero 382 voti, Modugno 366, Cella 346, Inglese Ganora 346, Benedicenti 340, Barbato 77, Pate 75, Sanguineti 75, Lancieri 74, De Bernardi 74.