Il Comune proroga l’ordinanza anti alcol, ecco la nuova “zona rossa” di Cornigliano

Genova. Il Comune di Genova, come annunciato nei giorni scorsi, ha prorogato di un altro anno l’ordinanza che impedisce la vendita, la detenzione e il consumo di sostanze alcoliche in aree pubbliche (esclusi i dehors dei locali e i contenitori chiusi) dalle 22.00 alle 6.00.

Il nuovo testo scadrà quindi il 30 settembre 2025. La novità, anche questa anticipata di recente dall’assessore Sergio Gambino, è che i divieti più stringenti applicati nelle zone più critiche – quelli in vigore per gran parte della giornata, dalle 12.00 alle 8.00 – vengono estesi anche a Cornigliano.

La nuova zona rossa comprenderà in pratica la parte bassa della delegazione e l’area di Campi. Il perimetro è definito da via Guido Rossa e piazza Savio (comprese) inclusa l’area della stazione; via della Superba e via Tea Benedetti (comprese); via Renata Bianchi, via Perini, corso Perrone, piazza Massena, via Coronata (sino all’intersezione con via Baffigo), giardini Melis, via Cervetto, via Tonale (tutte comprese); via Siffredi fino all’intersezione con via Tonale (comprese).

Cornigliano si aggiunge dunque alle altre zone sottoposte alla “tolleranza zero” nei confronti dell’alcol con l’obiettivo di prevenire situazioni di degrado e criminalità: Rivarolo, Sampierdarena, giardini Cavagnaro di Staglieno, Sestri Ponente, centro storico, via Canevari e dintorni, Vernazzola, spiaggia di Voltri e laghetti di San Carlo di Cese.

In tutto il resto territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, oltre al già vigente divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e metallo su aree pubbliche (esclusi i dehors), sono vietati il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in area pubblica o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici e aree riconducibili a superfici di somministrazione autorizzate).

L’ordinanza anti alcol, adottata per la prima volta nel luglio 2023, è stata più volte aggiornata e prorogata. La prima versione, che sanciva il divieto in tutta Genova a partire dalle 16.00, aveva scatenato un’ondata bipartisan di proteste perché avrebbe impedito di fatto il consumo di una semplice birra in spiaggia o in qualsiasi area pubblica. Numerose anche le deroghe concesse di volta in volta da Tursi per feste ed eventi in varie zone della città.