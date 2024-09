Ordinanza anti alcol, Gambino: “I divieti più restrittivi saranno estesi a Cornigliano”

Genova. Tra dieci giorni scade l’ordinanza anti alcol in vigore sul territorio del Comune di Genova, adottata in questa forma per la prima volta nel luglio 2023 e più volte aggiornata e prorogata.

“I divieti – annuncia Sergio Gambino, assessore comunale alla Sicurezza sulla sua pagina da candidato alle elezioni regionali – saranno estesi ad altri quartieri genovesi fino ad arrivare a 12 zone coperte entro il prossimo ottobre”.

L’ordinanza prevede già su tutto il territorio comunale il divieto per asporto di alcolici dalle 22 alle 6 nonché il consumo di alcolici per strada sempre dalle 22 alle 6 ma in alcune zone particolarmente critiche il consumo in strada è vietato dalle 12 alle 8 del giorno successivo.

Dunque oltre a centro storico e Sottoripa, Canevari, Giardini Cavagnaro, Vernazzola, Multedo, spiaggia di Voltri e laghetti di San Carlo di Cese, zone di Quinto, Sampierdarena, Rivarolo, Certosa, Sestri Ponente i limiti più restrittivi dell’ordinanza anti alcol raggiungeranno anche Cornigliano. “Quest’ultimo quartiere è stato aggiunto nel rinnovo dell’ordinanza su richiesta dei cittadini dopo gli ultimi episodi”, dice l’assessore.

Secondo Gambino “l’ordinanza ha coinciso con una diminuzione delle richieste di intervento della polizia locale per episodi di ubriachezza molesta e schiamazzi e quindi si è deciso di prorogare e ampliarne il raggio di azione”.

Del tutto in disaccordo Mattia Crucioli, consigliere comunale di Uniti per la Costituzione, che attacca: “Nonostante i precedenti divieti siano palesemente ingiusti e inefficaci, l’assessore all’insicurezza Gambino annuncia che il divieto di consumo d’alcool a Genova verrà esteso, sai che deterrenza per gli alcolisti, ovunque in città c’è gente che dorme per terra, dilagano risse e rapine, bande di giovanissimi si affrontano per strada e il degrado è sotto gli occhi di tutti”.

Secondo Crucioli “c’è bisogno di una serie di politiche di prevenzione e recupero, non di grida manzionane, ma ciò che conta per Gambino è un annuncio da utilizzare in campagna elettorale.

Cosa prevede oggi l’ordinanza anti alcol

Su tutto il territorio comunale, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, alle 22 fino alle 6 del giorno successivo, esclusa l’ipotesi in cui l’impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all’indirizzo dell’acquirente.

In tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, oltre al già vigente divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e metallo su aree pubbliche (esclusi i dehors), sono vietati il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in area pubblica o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici e aree riconducibili a superfici di somministrazione autorizzate).

Inoltre, ogni giorno già dalle 12 fino alle 8 del giorno successivo, è vietato il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici) nelle zone di: Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente (già ricomprese nell’ordinanza sindacale 390 del 29 dicembre 2022), e nelle zone del Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri e dei laghetti di San Carlo di Cese.