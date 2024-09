Oktoberfest, inaugurata la 14° edizione: Genova celebra la birra e la cultura bavarese

Genova. Oggi, giovedì 5 settembre 2024, alle ore 19 ha preso ufficialmente il via la 14ª edizione dell’Oktoberfest di Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dalla Germania. Organizzato dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio, l’evento rimane in Piazza della Vittoria fino a domenica 22 settembre all’insegna della gastronomia e della cultura bavarese.

La manifestazione si è aperta con l’OktoberParade, una parata con persone a piedi e in bicicletta che, partita da Piazza De Ferrari alle ore 18.30 e scandita dalla musica dell’originale banda bavarese dell’Oktoberfest di Monaco, ha attraversato il centro cittadino fino ad arrivare al grande tendone in Piazza della Vittoria per dare inizio alla nuova edizione dell’Oktoberfest di Genova con il tradizionale “O’zapft is!”, l’apertura del primo fusto di birra. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la direzione Smart Mobility del Comune di Genova, ha reso omaggio alla European Mobility Week, evidenziando l’impegno dell’evento per la sostenibilità ambientale. Per tutta la durata dell’evento, infatti, sono disponibili nell’area rastrelliere per biciclette, per permettere ai cittadini di parcheggiare comodamente il proprio mezzo sostenibile.

Nei 18 giorni di manifestazione, l’Oktoberfest di Genova propone un ricco programma di eventi per tutte le età. Il cuore dell’evento è il grande tendone tradizionale, dove gli ospiti possono gustare le migliori specialità gastronomiche bavaresi accompagnate dalla rinomata birra HB, il tutto scandito dall’atmosfera unica delle band originali dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera. Mentre l’area del fuoritendone offre ogni sera una varietà di eventi, dalle esibizioni musicali dal vivo agli spettacoli di danza, dai laboratori tematici alle più disparate attività sportive e ludiche per bambini e famiglie.

IL PROGRAMMA COMPLETO

MUSICA LIVE E DJ SET – Il programma musicale all’interno dell’Oktoberfest è sempre ricco e coinvolgente, proposto come di consueto nei due palchi: il palco sotto al tendone, dove si esibiranno le tradizionali band bavaresi Andy & 10 Lowen, Die Schweinhaxn e Die Klobnstoana, e il palco del fuoritendone, dove si alterneranno cover band e dj-set. Qui ha luogo la rassegna OktoberBand, un vero e proprio festival di musica live che, ogni weekend, ospiterà il meglio del blues e rock ‘n’ roll locale e non solo. Tra gli ospiti di quest’anno i Royal Call, cover band dei Queen (venerdì 6 settembre), i Coldshivers che omaggiano i Coldplay (sabato 7 settembre), Les Trois Tetons che porta all’Oktoberfest il rock anni ’70 (domenica 8 settembre); e poi ancora i White Wings con il loro tributo ai Beatles (giovedì 12 settembre), la party band Dance to the Future (venerdì 13 settembre), l’energia anni ’80 di Ipop80 (sabato 14 settembre), i giovani Five Days e il loro pop rock (domenica 15 settembre). L’ultima settimana di Oktoberfest in scena le Marmotte D’acciaio con le migliori sigle dei cartoni animati (giovedì 19 settembre), il rockabilly degli Sheldon And The Rolling Cats (venerdì 20 settembre) e il tributo agli ACDC degli Hell Train (sabato 21 settembre). A seguire, ogni sera del fine settimana dalle 23.30 si balla con il dj-set dei dj Pernaz, Flaps e Alfredo Biagini.

ARTE, FUMETTI E GIOCHI DA TAVOLO – Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Genova, che dà vita al ciclo di appuntamenti dedicati ad adulti e bambini di OktoberArt. Ogni sera, dalle ore 19, gli illustratori della Scuola di Comics saranno presenti nell’area del fuoritendone per attività di live painting coinvolgendo il pubblico nella creazione di un mega striscione con fumetti a tema Oktoberfest. Il sabato, dalle ore 15 alle 18, in occasione dei Weekend delle Famiglie, OktoberArt propone laboratori per bambini di Character Design, Disegno dal vero e Fumetto con gli animali come protagonisti.

Anche quest’anno si rinnovano gli appuntamenti con i giochi da tavolo di Borgo Pila Game House: il secondo e il terzo weekend di Oktoberfest, ovvero sabato 14 e domenica 15, e sabato 21 e domenica 22 settembre, alle ore 15.30, sono in programma gare di Risiko e di altri famosi giochi di società, per sfidare i propri amici e familiari e divertirsi in compagnia.

EVENTI PER BAMBINI E ATTIVITÀ CINOFILE – Numerosi sono gli appuntamenti dedicati alle famiglie e al pubblico dei più piccoli. Ogni sera, dalle ore 19, è aperto il Kindergarten, uno spazio adiacente al tendone con attività e intrattenimento per bambini e bambine. Tutti i sabati e le domeniche, tornano come da tradizione i Weekend delle Famiglie, con iniziative pensate ad hoc per i piccoli visitatori dell’Oktoberfest. Durante i tre sabati di evento (sabato 7, 14 e 21 settembre), dalle ore 15 alle ore 18, sono in programma i laboratori di OktoberArt in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Genova; sabato 14 e 21 settembre (ore 18.30), e domenica 15 e 22 settembre (ore 17), bambini e adulti si possono intrattenere con gli amici a quattro zampe di Dogktoberfest, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Skadog. Nell’area del fuoritendone, educatori cinofili qualificati offriranno consulenze gratuite sull’educazione cinofila, e i cani di Skadog, specializzati in pet therapy, intratterranno bambini e le bambine con giochi di fiuto, riporto e attività mentali. Un’esperienza educativa e divertente per tutte le famiglie.

BEER YOGA, DANZA E SPORT – Torna anche quest’anno l’apprezzato appuntamento con il Beer Yoga, la disciplina che unisce i benefici dello yoga al piacere della birra; sviluppatosi negli Stati Uniti e negli ultimi anni approdato anche in Italia, il Beer Yoga consente di meditare e rilassarsi sorseggiando una birra, in questo caso una HB. Le sedute, tenute dal gruppo Chilling Yoga di Genova, sono in programma sabato 7, domenica 15 e giovedì 19 settembre alle 18.30 sotto al tendone esterno di Piazza della Vittoria.

Confermati anche gli appuntamenti di danza: lunedì 9 e martedì 17 settembre, alle ore 20, nell’area del fuoritendone i ballerini di Zena Swing portano il ritmo dello swing con una vivace dimostrazione di ballo, mentre martedì 10, mercoledì 18 e domenica 22 settembre, alle ore 21, il pubblico è invitato a ballare country con il gruppo Wild Angels Country. Sabato 7 settembre, alle ore 19, il Gruppo Storico Sestrese propone danze popolane del ‘500, con rievocazioni di usi e costumi del tardo Medioevo e del Rinascimento, sfilate storiche e danze tradizionali.

E per i giovani appassionati di musica, domenica 22 settembre, dalle 17 alle 19, la scuola di musica Cosmo Music propone delle dimostrazioni e prove pratiche per chiunque voglia imparare a suonare uno strumento.

Tra gli appuntamenti sportivi, martedì 10 settembre, alle ore 20, Ludosport International offre un’originale prova di combattimento con spade laser, permettendo agli appassionati di vivere un’avventura “in stile Jedi”, mentre lunedì 16 settembre, alle ore 20, la Scuola di Scherma Storica Antonio Quintino presenta una dimostrazione di sciabola italiana e genovese, mettendo in scena l’arte

della scherma storica con uno spettacolo coinvolgente. Mercoledì 11 settembre, alle ore 19.30, è in programma la serata di festa The Ways Party.

TERRITORIO E SOLIDARIETÀ – Ogni domenica mattina, alle ore 11, sotto al tendone di Piazza della Vittoria si celebra la Santa Messa con Don Francesco della Cappella di Santa Zita, una tradizione che conferma l’ottimo rapporto tra la manifestazione e la comunità locale.

Per quanto riguarda le attività di beneficenza, anche quest’anno all’interno dell’Oktoberfest ritorna l’iniziativa “Fondi del caffè” in collaborazione con Rotary Club: all’uscita del tendone principale sarà presente uno stand dove poter prendere il caffè il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Gigi Ghirotti.

Tra le iniziative collaterali, sabato 14 settembre alle ore 12 è previsto il raduno delle Fiat 500 organizzato da Garlenda Club 500, un’occasione speciale per gli appassionati di auto storiche e dell’iconico modello della casa automobilistica italiana.

GASTRONOMIA – La birra e il cibo bavarese restano i grandi protagonisti dell’evento, soprattutto nel tendone principale, dedicato esclusivamente a piatti e bevande tipiche, preparati dal miglior catering bavarese. Tra le specialità: tagliere misto di salumi, gnocchetti bianchi con speck e rucola, bratwurst con patate fritte, stinco di maiale, pollo arrosto, costine, prosciutto bavarese, crauti e dolci come sachertorte e strudel. Non manca il Bretzel, il tipico pane intrecciato bavarese. La birra servita è l’Hofbräu, brassata dalla storica Birreria di Monaco, disponibile anche nella versione analcolica e per celiaci. L’Oktoberfest Genova 2024 si distingue per l’attenzione al Bere Responsabile, aderendo alla campagna delle Birrerie Tedesche per il Consumo Responsabile.