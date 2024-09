Nuovo anno scolastico, l’assessora Brusoni ha incontrato dirigenti e personale del settore educativo

Genova. In vista dell’apertura dell’anno scolastico, prevista lunedì 16 settembre, questo pomeriggio nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi l’assessore alle Politiche dell’Istruzione del Comune di Genova Marta Brusoni ha incontrato dirigenti, insegnanti, operatori e tutti i soggetti che nell’ambito dall’amministrazione comunale svolgono mansioni di educazione e formazione scolastica

“Il Comune di Genova opera quotidianamente, e instancabilmente, per cercare di garantire un servizio educativo di qualità – ha dichiarato Marta Brusoni, assessore alle Politiche dell’Istruzione -. Fra i nostri obiettivi vi è quello di essere sempre più in linea con le esigenze della realtà attuale. Per questo ritengo fondamentale il percorso operativo svolto all’interno del sistema locale integrato che coinvolge soggetti pubblici, privati e del terzo settore e che contribuisce a consolidare ed a potenziare l’offerta e la rete educativa della nostra città. L’inizio di ogni nuovo anno scolastico rappresenta una una sfida di consolidamento e di sviluppo dell’offerta che il Comune di Genova propone alle famiglie”.

“Desidero esprimere il mio profondo ringraziamento a loro per la fiducia che ci accordano – ha proseguito l’assessore – un sentimento che estendo a tutto il personale scolastico ed amministrativo del nostro Ente la cui professionalità, passione e sensibilità sono certamente insostituibili. La scuola è il primo nucleo della comunità e, proprio per questo, il fulcro di un moderno sistema di istruzione deve essere la persona a partire dall’affermazione della cultura del rispetto e della solidarietà sin dai primi anni di vita. A tutti vanno i miei più sentiti di buon lavoro, che sia un anno scolastico di serenità e di crescita collettiva”.