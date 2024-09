Nuova diga, Bucci: “La gara per la variante è già pronta, aspettiamo l’ok dal ministero”

Genova. La gara per la variante della nuova diga “avverrà non appena il ministero darà l’ok alla Via”. A spiegarlo è oggi il sindaco e commissario Marco Bucci a margine della presentazione del prossimo Salone Nautico: “Sapete che c’è questo dibattito tra ministero e Regione su chi deve autorizzare alcune cose, quindi non appena questo dibattito finisce noi andiamo avanti. Però – assicura Bucci – la gara è già pronta, il giorno dopo l’arrivo della Via partiamo”.

La variante, che prevede la congiunzione diretta tra la nuova diga e il tratto esistente a Ponente (idea attribuita al terminalista Aldo Spinelli per guadagnare spazio di fronte alle banchine di Sampierdarena), comporterebbe l’accorpamento delle due fasi originarie in un unica lavorazione ed è attualmente sottoposta a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale al ministero dell’Ambiente.

L’importo totale ad oggi resta quantificato in 1,3 miliardi (il primo lotto, assegnato al consorzio PerGenova Breakwater, vale 950 milioni), tutti già garantiti, di cui 500 milioni finanziati col Pnc. La scadenza complessiva è fissata alla fine del 2026, anche se sull’opera non incombono più le tagliole legate al Pnrr.

Intanto ad agosto è stato posato il quarto cassone al largo della città: entro la fine dell’anno dovrebbero essere 12 in tutto sui 90 previsti per i primi 4 dei 6 chilometri totali della diga. “Dico che bisogna riempire il più in fretta possibile – incalza Bucci -. Fissato a 1 il peso specifico dell’acqua, noi vogliamo che il materiale dentro i cassoni, una volta bagnato, abbia un peso specifico tra 1,6 e 1,9“.

Tecnicismi a parte, a preoccupare è anche lo stop arrivato dagli uffici della Regione Liguria sul piano progettuale relativo al riempimento con materiale di risulta dei dragaggi o degli scavi di altre opere, come il tunnel subportuale. “Servirebbero un sacco di soldi in più – ammette Bucci -. Questo è un problema tecnico che abbiamo segnalato al ministero, al Governo, a tutti. Il compito del commissario è fare le cose bene. Io queste decisioni non le posso prendere, ovviamente. Se potessi avrei già riempito tutto”.

Nel frattempo, se il Consiglio di Stato ha dato ragione a WeBuild sul ricorso presentato da Eteria contro il consorzio guidato da WeBuild, sulla diga si sono accesi i fari della Procura europea, che ha acquisito anche alcuni atti dell’inchiesta per corruzione contro Toti, Spinelli e Signorini. Le indagini per turbativa d’asta vengono condotte dalla guardia di finanza. “Preoccupato? Assolutamente no, non conosco nulla dell’inchiesta e non commento mai le inchieste”, chiosa Bucci.