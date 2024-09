Genova. Ritorna sabato 12 ottobre nel centro storico di Genova la tanto attesa Notte Bianca dei Bambini per la sua XIII edizione, organizzata da Il Laboratorio Cooperativa sociale in collaborazione con la Rete di IO VIVO QUI (progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile), Il Patto di Comunità “Centro Storico” insieme a numerosi enti e commercianti del territorio, con il supporto operativo e patrocinio del Comune di Genova – Agenzia per la Famiglia.

Questa giornata di festa e aggregazione, nata nel 2012, continua a sostenere il desiderio di trasformare le piazze e i vicoli del Sestiere della Maddalena in spazi vivibili e a misura di bambino.

Il tema della Notte Bianca dei Bambini di quest’anno, “Nuovi Mondi”, vuole celebrare la diversità e la trasformazione, immaginando nuovi modi di vivere il territorio, aprendosi a idee innovative e a culture differenti. “Nuovi Mondi” invita i piccoli partecipanti a esplorare, attraverso giochi e laboratori creativi, la ricchezza delle culture che convivono nel Sestiere e oltre, promuovendo un approccio inclusivo e stimolante, dove ogni scoperta diventa un’occasione di crescita.

Come ogni anno, i laboratori della Notte Bianca dei Bambini saranno frutto della collaborazione tra diversi enti territoriali, insieme ai loro educatori e volontari. Tuttavia, quest’anno, questa collaborazione sarà ancora più ricca: il Laboratorio SCS ha, infatti, lanciato per la prima volta una call to action sui propri canali social nelle fasi iniziali dell’organizzazione dell’evento, invitando alla partecipazione. La risposta è stata davvero numerosa arrivando a avere ben 60 enti desiderosi di partecipare rafforzando ulteriormente il valore della rete e della cooperazione per la riuscita dell’evento.

Saranno presenti numerosi laboratori: artistici, di riciclo creativo, scientifici, musicali, oltre a letture, danze, spettacoli teatrali e giochi adatti a tutta la famiglia.

Anche in questa edizione continuerà la collaborazione con SEA – SuperEroiAcrobatici ETS, che tornerà con uno spettacolo esibendosi sulla facciata di Palazzo della Meridiana.

L’evento si concluderà con due appuntamenti serali imperdibili:

in Via della Maddalena alle ore 20:00; l’esibizione musicale in Piazza della Cernaia.

Tutte le attività della Notte Bianca dei Bambini sono a fruizione gratuita.