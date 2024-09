New Racing for Genova “vola” al Rally delle Palme con Federico Gangi

Genova. E’ finalmente arrivata la prima vittoria assoluta per Federico Gangi. Il giovane portacolori della New Racing for Genova l’ha conquistata al 25° Rally delle Palme, al volante della Skoda Fabia R5 ed in coppia con la leggendaria Fabrizia Pons, dopo un bel confronto ed un avvincente testa a testa con il quotato pilota locale Sandro Sottile, anche lui con la Fabia. Sul traguardo di Bordighera il sodalizio presieduto da Laura Bottini ha festeggiato, oltre al successo, anche due vittorie di Gruppo, quattro di Classe e il secondo posto tra le Scuderie.

Oltre a Federico Gangi, primo tra gli Under 25 in lizza, hanno conquistato il successo in Gruppo RC5N anche i veloci fidanzati genovesi Matteo Solis e Serena Terrile, con la Renault Clio con cui, dopo una gara tutta di vertice, hanno vinto la Classe Rally5. Hanno primeggiato nelle rispettive Classi d’appartenenza anche Massimo Garbarino e Michele Guastavino (Mitsubishi Lancer Evo X) nella R4, e i locali Davide Ramoino e Fabio Rimedio (Peugeot 106), al debutto con i colori della New Racing for Genova, nella A6.

Al “Palme” indicazioni positive per la New Racing for Genova anche da parte di Alberto Biggi – Alice Caprile (Skoda Fabia R5), undicesimi assoluti e secondi tra gli Over 55, del giovane Matteo Garbarino, con Simone Bottino e la Peugeot 208 Rally4, dodicesimi assoluti, e dei genovesi Luca Torrisi e Walter Morando (Fiat Seicento Sporting), secondi in Classe A0. Unico equipaggio ritirato quello degli imperiesi Lorenzo Lanteri – Luca Pierani, la cui Peugeot 106 è stata costretta al ritiro per una toccata.

“Vorrei fare un applauso a tutti e otto gli equipaggi in gara – ha detto con orgoglio a fine gara il “diesse” Raffaele Caliro – perché sono stati tutti molto bravi, preparati e professionali ed in gara si sono fatti valere. Mi dispiace per Lanteri e Pierani, che avrebbero stravinto la Classe, ed anche per i veloci Torrisi – Morando, che avrebbero meritato il successo di Classe. Una menzione speciale per il giovane Matteo Garbarino, che fa solo due rally all’anno ma si fa notare, e per Solis – Terrile, che devono crederci di più perché sono velocissimi e vincenti. Infine, un bravo a Federico Gangi, che ha fatto un capolavoro, non perché ha vinto ma perché ha tenuto testa a Sandro Sottile, molto bravo, tecnico e, sulle strade amiche, temibile per qualsiasi avversario. E lui ha vinto a casa sua”.