A Nervi torna Fitwalking for Ail, la camminata non competitiva per la ricerca sui tumori del sangue

Genova. Sabato 28 settembre torna a Nervi l’appuntamento con Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata mondiale della leucemia mieloide e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di Ail, l’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma.

È l’ottava edizione di questo appuntamento sportivo non agonistico, che si svolgerà nel weekend in 35 città italiane , con il capoluogo ligure sede del Villaggio Nazionale dell’evento per celebrare Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Il ricavato della manifestazione, al netto delle spese, sarà destinato a finanziare il progetto T.O.D. (Trapianto Ospedalizzato Domiciliare), promosso da AIL Genova Savona Imperia Odv con il sostegno di Regione Liguria e la collaborazione dell’unità operativa di Ematologia e Centro Trapianti dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

«L’Ail collabora e supporta questa unità Operativa da anni ed è un sostegno fondamentale per la nostra attività e per i pazienti e i loro familiari – spiega Emanuele Angelucci, direttore Unità Operativa Ematologia e Terapie Cellulari Ospedale Policlinico San Martino – Con il supporto di Ail il nostro istituto ha stabilito da due anni un progetto di “trapianto a domicilio” che permette, in alcuni casi, di essere seguiti a domicilio durante il decorso precoce post trapianto. Il miglioramento della qualità della vita è evidente ed è stato anche dimostrato. Inoltre, il poter affrontare un percorso complesso e a volte duro nel proprio ambiente sono cose che offrono grande aiuto e sollievo ai pazienti e a chi li assiste. Anche il progetto “Fitwalking” si pone in questa direzione, sottolineando come il recupero di una piena funzionalità e un pieno benessere da una malattia anche grave può sempre avvenire e deve essere un obiettivo sia dei pazienti che degli operatori”.

“Siamo davvero riconoscenti alle istituzioni liguri che sono sempre a fianco di Ail con grande entusiasmo per poter continuare a finanziare il Trapianto Ospedalizzato Domiciliare – spiega la presidente di Ail Genova Savona Imperia Odv Liliana Freddi De Stefanis – Un progetto a cui teniamo moltissimo che, prossimamente, sarà seguito da un’altra importantissima iniziativa che stiamo sviluppando per i pazienti e le loro famiglie del territorio genovese e ligure”.

Il Villaggio Nazionale di Fitwalking for Ail sarà aperto a partire dalle ore 9 di sabato 28 settembre a Villa Gropallo (Parchi di Nervi), a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La camminata, aperta a tutti e accessibile anche alle persone disabili e con limitate capacità motorie, partirà alle ore 10 dall’arco gonfiabile montato a Villa Gropallo con arrivo al Porticciolo di Nervi.

Ad accompagnare i partecipanti saranno due istruttori di Fitwalking che, in alcune tappe prefissate lungo il percorso, faranno eseguire una serie di esercizi per imparare a “camminare bene”, sulle note musicali della banda Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti. La camminata si concluderà al Porticciolo di Nervi dove ci sarà un piccolo catering per socializzare con gli altri iscritti.

“Con Fitwalking for Ail sport e solidarietà si incontrano sottolineando, ancora una volta, il ruolo dell’attività sportiva nella promozione della salute e del benessere – ha detto l’assessora allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – A rendere ancora più speciale quella che, sono sicura, sarà una giornata di grande festa una location, quella di Nervi, con i suoi parchi e la sua iconica passeggiata, che regalerà a tutti i partecipanti una cartolina davvero unica”.

«Anche quest’anno siamo davvero orgogliosi di appoggiare Fitwalking for Ail – commenta la consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri – Quest’anno il Villaggio Nazionale allestito ai Parchi di Nervi ospiterà una miriade di eventi e attività rivolte a grandi e piccoli per informare e, al tempo stesso, divertire il pubblico in una giornata che, sono sicura, vedrà la partecipazione di tantissimi genovesi di tutte le età»

“Quando si parla di sociale ma soprattutto di sensibilizzare l’opinione e la cittadinanza verso la conoscenza di malattie quali la leucemia dobbiamo farci trovare tutti pronti, tutti uniti – aggiunge il presidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo – Come Municipio supporteremo sempre questo tipo di iniziative e saremo sempre al fianco di chi si batte ogni giorno per supportare la ricerca e la medicina”.

A tutti i partecipanti è richiesto un contributo di partecipazione di 10 euro. Fino a venerdì 27 settembre è possibile iscriversi online sui siti internet https://www.ailgenova.it/ e https://mytrekking.it/ o fisicamente presso la sede di My Trekking, in piazza Piccapietra 85, dove sarà possibile ritirare la sacca con la t-shirt dell’evento e i gadget offerti dagli sponsor.

Ci si potrà iscrivere alla camminata anche prima della partenza, sabato 28 settembre dalle 9.00 alle 10.00, direttamente al Villaggio Nazionale.