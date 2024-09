Nei caruggi al via Officina della musica: un percorso creativo gratuito per ragazzi e adulti

Si chiama “Officina della Musica” il progetto presentato dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che vede come partner Suq Genova Festival e Teatro, Defence for Children e Associazione Via del Campo e Caruggi nell’ambito del bando “Partecipazione al Centro” promosso da Fondazione

Compagnia San Paolo, che nei prossimi mesi darà vita ad un percorso creativo gratuito per ragazzi e adulti, volto a favorire la conoscenza della musica cantautorale e la sua pratica, nella convinzione che vivere l’arte e la cultura contribuisca al benessere e al miglioramento della qualità della vita dei singoli e della collettività.

Un progetto concepito per rivitalizzare la “Città Vecchia”, cantata da Fabrizio De André in alcune delle sue più note canzoni, con attività che spaziano dall’avvio di percorsi di avvicinamento alla musica tramite corsi di chitarra e ukulele, scrittura dei testi, apprendimento delle tecniche di staging per una migliore padronanza del palco e formazione base per tecnico del suono per imparare a utilizzare in autonomia la strumentazione necessaria per organizzare concerti ed eventi.

Il percorso culminerà in primavera con la realizzazione di una performance sul territorio, di cui si promuoverà la conoscenza specifica grazie a passeggiate didattiche a cura di viadelcampo29rosso, che avranno come temi il racconto della storia dei luoghi legati alla canzone d’autore e ai passaggi di tempo che ne hanno determinato forti cambiamenti.

Il Sestiere di Pré diventa un laboratorio a cielo aperto per la musica, luogo d’incontro e condivisione di esperienze tra abitanti di culture diverse e per i giovani di ogni età.

Imparare a scrivere canzoni, giocare con le parole e con la musica, creare un testo; saper interpretare un brano, stare sul palco, saper fare un’esecuzione live o essere protagonisti di uno spettacolo. Esplorare le connessioni tra prosa e musica, nell’ottica di una pluralità di linguaggi e multidisciplinarietà che permea l’attuale mondo dello spettacolo contemporaneo e giovanile (teatro canzone, musical). Questo progetto vuole rafforzare lo sviluppo del senso di comunità e dell’importanza dei valori sociali ed umani e lo fa rivolgendosi principalmente (ma non solo) a ragazzi fino ai 25 anni che abitano il Centro Storico e che vorrebbero diventare songwriters o anche solo avvicinarsi al mondo delle arti performative.

Il primo appuntamento di Officina della Musica sarà mercoledì 18 settembre alle ore 17:00, con la passeggiata didattica inaugurale di viadelcampo29rosso, gratuita come tutte le attività di Officina della Musica, che sarà anche occasione per conoscersi e per una prima presentazione del progetto e del calendario degli incontri.

Gli spazi che ospiteranno le attività si trovano nel Sestiere di Prè: viadelcampo29rosso (Via del Campo 29r), museo dedicato alla “scuola genovese” dei cantautori gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, per momenti formativi e aperture straordinarie dedicate ai corsisti e punto di riferimento e di aggregazione per tutti i soggetti coinvolti; la sede di Defence for Children Genova (Piazza Don Gallo 5/6/7r) per le lezioni di ukulele; gli spazi dell’Associazione Via del Campo e Caruggi (Vico della Croce Bianca 7r), che ospiteranno i laboratori dell’associazione, ma anche le lezioni di chitarra, di fonica e di padronanza del palco, questi ultimi curati da Suq Genova.

Per informazioni e iscrizioni:

e-mail vdc29rosso@solidarietaelavoro.it

telefono 010.2474064.

Museo viadelcampo29rosso, Via del Campo 29r Genova