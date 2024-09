Nautico 2024, tutti gli appuntamenti del Fuori Salone: dai Rolli Days alle iniziative dei Civ

Genova. L’inizio dell’autunno arriva con un importante doppio appuntamento per Genova, che si prepara a ospitare la 64esima edizione del Salone Nautico (19-24 settembre) e il secondo week end dei Rolli Days, che porta genovesi e visitatori alla riscoperta del settecentesco giardino all’italiana di Palazzo Bianco, appena restaurato. Un incantevole spazio recuperato al suo splendore, che può essere visitato su prenotazione durante le giornate dei Rolli e nel consueto orario di apertura dei Musei di Strada Nuova.

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre, in occasione del Salone Nautico, via Garibaldi si tinge di blu nelle serate dei Rolli Days. Un’illuminazione scenografica con il colore del mare, che esalterà Strada Nuova in tutta la sua bellezza.

Ad accogliere genovesi e visitatori del Salone Nautico in piazza Fontane Marose, un’installazione floreale che introduce Euroflora 2025. Si tratta della rappresentazione di un origami, che raffigura una barca dove “la natura si fa spazio”. L’installazione, ideata dall’architetto Matteo Fraschini, ha vinto il secondo premio alle Floralies Internationales – France 2024 nella categoria “Jeux de Plantes”.

Fino al 24 settembre, le eccellenze genovesi e liguri saranno protagoniste in piazza De Ferrari durante il Salone Nautico. L’installazione si chiama Made in Liguria ed è uno spazio visitabile, la cui forma ricorda un grande cassone da spedizioni. Al suo interno, i visitatori troveranno il meglio delle produzioni degli artigiani liguri, delle botteghe storiche e dei locali di tradizione di Genova: olio, basilico DOP, ma anche abbigliamento marinaro e vintage damaschi, filigrana, ceramiche, sedie chiavarine e molto altro. L’iniziativa è nata dalla collaborazione fra Comune, Regione, Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna.

Una serie di appuntamenti culturali, musicali, sportivi e ludici sarà il contorno ideale per queste alla più attesa manifestazione del mondo della nautica e all’evento di punta della cultura genovese.

Il Civ Sestiere Carlo Felice di Confcommercio, da sempre attivo durante il Salone Nautico, organizza una serie di iniziative per sabato 21 settembre.

In collaborazione con il Veteran Club nel pomeriggio di terrà un giro delle auto d’epoca con il seguente percorso: in via Roma, piazza Corvetto, via XII Ottobre-via XX Settembre, piazza De Ferrari e ritorno su via Roma.

La serata di sabato 21 settembre sarà la “Serata in blu”: negozi aperti sino alle ore 22 con dj set e promozioni. Dalle ore 20, in Galleria Mazzini, la Surya Vintage Band animerà con la musica dal vivo la serata genovese.

Dal 20 al 22 settembre, nello specchio acqueo della vecchia Darsena, l’associazione sportiva dilettantistica “Storie di barche”, in collaborazione con il Comune di Genova, presenta l’evento Mare Blu: laboratori, per realizzare manufatti marinareschi ed esposizione di un’imbarcazione in legno. Inoltre, sarà possibile osservare il gozzo cornigiotto Bianca e la Goletta Amore Mio.

In tema di tradizioni, si svolgeranno alcuni percorsi animati nella Genova dell’800. Gli appuntamenti sono per venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 alle 17 e alle 17.30, in piazza della Vittoria. Il percorso si snoderà all’interno del Quadrilatero, in via XX Settembre e in Galleria Mazzini. Per info: info@exploratour.it – 3476073428

Sabato 21 settembre sono previsti anche due eventi sportivi degni di nota: la Millevele al Waterfront, il 2°Roland Sport a Sampierdarena.

Sabato 21 settembre La Pedalata delle donne incontra i Rolli Days. L’evento, che deriva dal Fancy Women Bike Ride, non è solo una semplice pedalata ma una vera e propria dichiarazione di autonomia per il genere femminile. Si parte alle 15.30 da piazza De Ferrari e, attraversando via XXV Aprile, piazza Portello, largo Zecca, via Balbi, piazza del Principe, la stazione Marittima e via Gramsci, si arriva in piazza Caricamento.

Sempre sabato 21 settembre, alla biblioteca Berio e a Palazzo Tursi, sarà possibile Giocare il Medioevo, un evento a cura di Renzo Repetti. Il progetto è focalizzato sul tema della ludicizzazione della storia medievale, attraverso boardgame e giochi di ruolo dedicati all’epoca medievale. Tutte le info al link: https://www.visitgenoa.it/it/giocare-il-medioevo

Sabato 21 settembre, dalle 15 alle 18, via Garibaldi, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma si animeranno con Les Mongolfieres, una parata itinerante, piena di colori, realizzata su trampoli, con costumi da mongolfiera originali e realizzati a mano. Uno spettacolo di grande impatto visivo, messo in scena da attori professionisti capaci di coinvolgere il pubblico, accompagnati da un carro scenografico per l’ambientazione musicale.

Nello stesso giorno, in occasione dei Rolli Days, UC Sampdoria installerà due pianoforti in via Garibaldi: uno di fronte all’ingresso di Palazzo Tursi e l’altro all’interno, nel cortile del palazzo. Gli strumenti saranno a disposizione dei turisti e dei passanti, che potranno nel corso della giornata suonarli a proprio piacimento. L’evento sottolinea il rapporto sempre più saldo tra la Sampdoria e la città di Genova, la sua storia e la sua tradizione. Un legame che si rafforza in questa stagione, in cui il club ha deciso di omaggiare i palazzi dei Rolli inserendo sulle maglie da gioco e sulle grafiche istituzionali una trama che si ispira allo stile artistico dei motivi ornamentali seicenteschi.

Sempre domenica 22, alle 17.30 la banda del Liceo Coreutico Pertini si esibirà nelle vie del centro storico dove si affacciano i principali Palazzi dei Rolli, in un percorso che si snoda attraverso piazza Luccoli e via Luccoli, piazza Campetto, piazza Banchi e palazzo San Giorgio.

Martedì 24 settembre, due appuntamenti a Palazzo Ducale. Alle 15 con il workshop Impararte 2024/2025, mentre alle 18 si svolgerà la presentazione del libro Viva di Patrick Deville

Durante il Salone sarà attivo il servizio Shopping Bus, il collegamento circolare dedicato ai visitatori del Nautico e agli operatori: le partenze sono previste tutti i giorni di Salone da via Rimassa dalle 15.13 alle 19.43 ogni 30 minuti. Percorso circolare: via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, via Cadorna, via XX Settembre, via V Dicembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, galleria Bixio, via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza de Ferrari, via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna, corso Buenos Aires, corso Torino, via Rimassa.

Anche il sistema bibliotecario urbano del Comune di Genova partecipa agli eventi fuori salone, con esposizioni bibliografiche, conferenze e attività dedicate al mare, tutte a ingresso gratuito.

Fino al 28 settembre, la biblioteca Berio propone Onda su onda, un’esposizione di libri antichi e proposte di lettura a tema nello spazio BerioIdea.

Dal 19 settembre al 4 ottobre alla Biblioteca Brocchi, sarà visitabile l’esposizione di Titti Zerega – Olio su tela Jeans e iuta.

Dal 19 al 24 settembre, con orario 16.30 alle 17.30, Divertiamoci in mare navigando in sicurezza alla Biblioteca Cervetto, un incontro dedicato a un pubblico adulto con prenotazione obbligatoria al numero 010 5577730

Il 23 settembre, dalle 16.30 alle 17.45, la biblioteca Cervetto propone ANNODIAMOCI! Impariamo a fare i nodi marinari, laboratorio per ragazzi 8-14 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 010 5577730.

Storie di navi e di marinai, dal 19 al 30 settembre alla Biblioteca De Amicis, esposizione di libri per bambini dedicati alle storie e ai protagonisti del mare e della navigazione. Il 19 settembre, invece, si potrà partecipare a iDeA, un evento online sulle pagine Facebook e Instagram della biblioteca.

Dal 19 settembre al 24 settembre, nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì con orario 8-16, la biblioteca di storia dell’arte Centro DocSAI propone Il Salone Nautico attraverso i volumi del DocSAI, esposizione di libri e immagini sulla rassegna nautica dell’Archivio Fotografico del DocSAI.

Fino al 4 ottobre, Viaggi ed esplorazioni alla Biblioteca Lercari. Esposizione di libri, antichi e moderni, sul tema dei viaggi e delle esplorazioni.

Esposizione di libri sulla storia della navigazione e le culture del mare anche alla Biblioteca Saffi, dal 19 al 24 settembre.

I musei cittadini accolgono il Salone Nautico con una proposta diversificata di mostre, visitabili da 19 al 24 settembre. In particolare, Luzzati. Il medioevo fantastico (Casa Luzzati), Poeti ed eroi. Dal pennello alla spada (Museo d’arte Orientale Edoardo Chiossone), Rinasce un capolavoro: il Monumento Fieschi al Museo Diocesano di Genova (Museo Diocesano), 楮 Kozo, carta giapponese d’artista. Mostra di Nobushige Akiyama (Museo d’arte Orientale Edoardo Chiossone), La Pietra di Luna. Il marmo di Luni e l’Impero di Roma (Museo di Palazzo Reale), Palazzo Lomellino in Lego (Palazzo Nicolosio Lomellino).

Due le mostre visitabili a Castello D’Albertis: ARTIFICIALIA, il rinnovo della meraviglia e Mostra internazionale di illustratori contemporanei.

Lunedì 23 settembre alle 18, il MuMa organizza Navigando verso il futuro / Per i vent’anni del Galata Museo del Mare, una conferenza in occasione dei primi 20 anni del più grande museo marittimo del Mediterraneo.

Inoltre, durante la settimana e nel week end, sono previste alcune manifestazioni organizzate dai CIV di Confcommercio e Confesercenti: Aventure Market (17 settembre in via Corsica – CIV Carignano), Mercatino in piazza Settembrini (18 settembre – CIV Cantore), Piazza Lavagna in festa (19 settembre – CIV Sestiere del Doge), Mercatino hobbisti (20 e 21 settembre, Calata Vignoso – CIV Darsena), Fuori bottega (21 settembre, nelle principali vie di Sestri Ponente – Cosp Sestri), Mercatini dell’artigianato di qualità (22 settembre via Caboto – CIV Nervi Mare).

«Dal 2017 ad oggi – dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Genova – tutto il sistema città ha sempre più lavorato per promuovere il Salone Nautico e tutto ciò che anima la città con il Fuori Salone. Quest’anno attiviamo anche dei tour sulla Genova dell’800 che si snoderanno proprio nel percorso di collegamento tra il Salone Nautico e il centro cittadino tra il Quadrilatero, il centro storico e le zone limitrofe a via Roma, segno di un sempre più serrato rapporto tra il Salone e la città. Una stretta sinergia tramite la quale l’indotto dell’evento in città è sempre più cresciuto e che negli ultimi anni ha confermato Genova a livello internazionale come vetrina della nautica, un settore strategico non solo per la promozione del territorio, ma anche un volano per l’economia locale, quest’anno arricchito ulteriormente dalla Presenza dei Rolli days, un unicum genovese».

«Dopo il successo del primo weekend, Genova è pronta a vivere nuovamente un fine settimana da assoluta protagonista – afferma l’assessore al Turismo del Comune di Genova – Oltre al Salone Nautico, che da sempre richiama in città tantissimi visitatori ed appassionati del settore in arrivo da ogni parte del mondo, torna l’appuntamento con i Rolli Days. I nostri palazzi riaprono le loro porte pronti a raccontare, attraverso architetture ed opere uniche, la storia, l’arte e la cultura della nostra Genova. Sarà anche l’occasione per scoprire o riscoprire il giardino di Palazzo Bianco completamente restaurato grazie ai fondi del Progetto DOGE, finanziato dal Ministero del Turismo. Una due giorni davvero entusiasmante, che si arricchisce ulteriormente con i tanti appuntamenti sportivi del palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport».

«Genova si prepara a vivere un periodo straordinario, con l’imperdibile doppio appuntamento col Salone Nautico e con il secondo appuntamento dei Rolli Days. Eventi che rappresentano un’importante vetrina per Genova e sono anche un’occasione unica per riscoprire il nostro patrimonio – spiega la consigliera comunale delegata ai Grandi eventi del Comune di Genova – Dal 19 al 24 settembre, via Garibaldi sarà illuminata da una suggestiva luce blu, un simbolo del nostro legame con il mare. La città si animerà di eventi culturali, musicali e sportivi per tutti i gusti e le età, che celebreranno la bellezza di Genova in tutta la sua pienezza. Invitiamo tutti a partecipare a queste manifestazioni, scoprirne la ricchezza e vivere appieno l’energia che solo Genova sa offrire. La nostra città, con il suo patrimonio e la sua storia, si fa palcoscenico di eventi di grande rilevanza, contribuendo a promuovere cultura, socialità e, naturalmente, il nostro amato mare».