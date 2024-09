MURA comics edition 2024: tutto pronto per l’ottava edizione della rassegna dedicata a fumetto e illustrazione

Genova. Tutto pronto per l’ottava edizione di M.U.R.A. (Movimento Urbano Rete Artisti), dal 10 al 15 settembre il centro storico di Genova si trasformerà in un vero palcoscenico a cielo aperto che regalerà a cittadini e visitatori un evento che celebra l’arte, la cultura e la creatività in tutte le sue forme; tra le stradine suggestive del Sestiere del Molo e nel suo cuore pulsane, i Giardini Luzzati, la rassegna trasformerà la città in un caleidoscopio di colori, storie, creatività e condivisione.

MURA Comics Edition 2024 mette al centro della scena il fumetto, una forma d’arte unica e totalizzante, capace di raccontare storie che vanno dritte al cuore. Attraverso disegni, parole e colori, il fumetto sa creare mondi interi, regalare emozioni e farci riflettere, ed è proprio questo che vogliamo celebrare insieme a voi. Ai Giardini Luzzati e in altri luoghi del Sestiere del Molo, prenderanno vita mostre, laboratori, spettacoli, talk e firmacopie, coinvolgendo artisti di talento e appassionati di tutte le età.

Proprio nella cornice di questa edizione di MURA sarà presentato il Festival GEN – Dalla parte del Fumetto, novità esclusiva prodotta da CDM Lab, Il Ce.Sto e Giardini Luzzati con la guida e la direzione artistica del prestigioso Festival del Fumetto ARF!: un progetto che porta il celebre evento romano nel cuore del centro storico genovese, arricchendo l’offerta culturale e artistica della città.

ARF!, che celebra quest’anno i suoi 10 anni, espande così il suo spirito innovativo e inclusivo con una nuova rassegna dedicata al fumetto che animerà gli spazi dei Giardini Luzzati dal 13 al 15 settembre, all’interno della settimana M.U.R.A. – Comics Edition, e per la prima volta, si sposterà da Roma per connettersi a Genova e inserirsi in un contesto urbano ricco di storia e cultura, dove il fumetto diventa il protagonista di mostre, talk, laboratori e firmacopie con autori e artisti di fama nazionale e internazionale.

Questa collaborazione mette in luce l’importanza del fumetto non solo come medium espressivo, ma anche come veicolo di inclusione e aggregazione sociale, permettendo di riscoprire luoghi iconici della città attraverso la lente dell’arte e della creatività.

L’arrivo di ARFestival nel Sestiere del Molo segna un ulteriore passo verso la diffusione di una cultura del fumetto accessibile e multidisciplinare, capace di coinvolgere un pubblico vasto e variegato, promuovendo al tempo stesso il territorio e la sua ricca tradizione artistica.

Spiega Marco Montoli, presidente della cooperativa Il Ce.Sto e coordinatore del Patto di Sussidiarietà del centro storico: “Siamo orgogliosi che, dopo anni di attività, ARF! ci abbia proposto di portare l’edizione del GEN Festival ai Giardini Luzzati all’interno del MURA Festival, infatti la direzione artistica di GEN sarà curata da ARF!, il noto festival del fumetto che ha saputo affermarsi come punto di riferimento per gli appassionati del genere, che porterà a Genova un ciclo di eventi imperdibili dedicati interamente al mondo dei Comics. Questa iniziativa esprime appieno il progetto di comunità attraverso un evento che aggrega persone intorno a idee, bisogni creativi e fantasia, per ripensare insieme il centro storico. Genova guadagna così un nuovo festival di prestigio, che si ripeterà ogni anno, contribuendo a ridisegnare il centro storico come luogo di incontro e creatività.”

Aggiunge Stefano “S3Keno” Piccoli direttore ARFestival: “Non capita spesso che una semplice idea si trasformi per davvero in una sinergia così bella. Bella e complicata. Sì, perché le forze in campo sono davvero tante e perché lavorare “da remoto” (da Roma) non è stato affatto facile, immaginando una nuova città in cui operare e una nuova location di cui ancora non conoscevamo alcun dettaglio. Eppure, eccoci qui a Genova, con quella che chiamiamo l’edizione Beta di un nuovo progetto sempre e comunque «dalla parte del Fumetto»: GEN. Che non sarebbe stato possibile realizzare senza CDM Lab (senza Matteo, Edoardo, Stefano, Paola & Co.) e senza gli stessi Giardini Luzzati, al cui interno – credetemi – sono davvero tanti. Ma proprio tanti da perdercisi: Marco, Cisca, Barbara, Davide, Isadora e ogni singola persona lavori con o per il Ce.Sto o con o per M.U.R.A.

Conclude Piccoli: “Lato nostro, con la direzione artistica di ARF! Festival che si porta appresso una decade di know-how, di rete e rapporti professionali, di esperienza diretta sul campo, non volevamo far altro che proporre la stessa linea editoriale basata sulla valorizzazione e la promozione del linguaggio del Fumetto, attraverso contenuti originali di qualità: mostre inedite, ospiti nazionali e internazionali, validi partner locali (come la Liberia Sulla Strada o la Scuola Internazionale di Comics di Genova), un ricco programma in Sala Talk, «luogo di incontro e confronto», laboratori creativi per bambini, realtà da tutta Italia dell’autoproduzione e della microeditoria indipendente. Fare cultura è esattamente ciò che ci interessa e che ci piace. Con una proposta di tale livello, aperta gratuitamente alla città (e oltre) così come a ogni possibile amante della Nona Arte”.

Durante i tre giorni dell’evento dal 13 al 15 settembre, gli spazi multifunzionali e archeologici dei Giardini Luzzati si animeranno con mostre esclusive, incontri con autrici e autori di fama, sessioni di live painting e laboratori creativi pensati per coinvolgere e ispirare il pubblico di tutte le età. La programmazione prevede anche un “MURA OFF” con workshop sul mondo Manga e la sceneggiatura durante il Festival nostrano La città di Carta 2024, firmato Pepita Ramone e Per Inciso, che si terrà il 20 21 e 22 settembre nel suggestivo Chiostro Inferiore di Santa Maria di Castello.

Conclude Edoardo Fantini di CDM Lab – “CDM Lab è un progetto che ingloba dentro di sé contenuti di diversa natura che vanno dalla produzione di Audiovisivi all’Editoria con l’obiettivo di creare e promuovere eventi e pubblicazioni legati alla Cultura, allo Sport, all’Artigianato, al Turismo e non ultima alla Solidarietà. Dopo diverse iniziative legate all’Editoria libraria (“Bookpop” e “Montagne di carta”) e altre legate a quella digitale (con il podcast “L’Ottimista cosmico”) questa volta tocca al Fumetto. CDM Lab ha affidato la direzione artistica del Festival ad ARF! come garanzia assoluta di qualità nell’ambito del Comics e ha accettato di inserirlo all’interno di M.U.R.A per valorizzare lo spirito di un movimento artistico urbano che merita il maggior sostegno possibile da parte di chiunque abbia a cuore la diffusione della Cultura in tutte le sue forme”.